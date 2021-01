BUONGIORNO OMS! – L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ HA APPROVATO IL VACCINO PFIZER-BIONTECH. CON COMODO: NEL REGNO UNITO L’OK È ARRIVATO L’8 DICEMBRE, PRATICAMENTE UN MESE FA – LA DECISIONE SERVE PER PERMETTERE AI PAESI POVERI DI ACCELERARE L’ITER, VISTO CHE SPESSO NON HANNO ORGANISMI PROPRI DI REGOLAMENTZAZIONE...

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - L'organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha approvato il vaccino Pfizer-BioNTech: la decisione rappresenta una svola per i Paesi in via di sviluppo privi di propri organismi di regolamentazione in materia sanitaria, che potranno così accelerare i loro iter per il via libera al vaccino ed iniziare i relativi programmi di immunizzazione. Lo riporta la Cnn. Il vaccino Pfizer-BioNTech è stato approvato dal Regno Unito l'8 dicembre scorso e poi dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Unione europea. (ANSA).

