COMBATTERE I TUMORI SOFFOCANDOLI – RICERCATORI AMERICANI HANNO SCOPERTO CHE SE A UN TUMORE VIENE TOLTO L’OSSIGENO QUESTO CRESCE PIÙ LENTAMENTE – GLI SCIENZIATI HANNO PRIVATO DI OSSIGENO LE CELLULE TUMORALI PRELEVATE DA 28 PAZIENTI. MOLTE DI QUESTE, COLTIVATE IN LABORATORIO, A CAUSA DELLA MANCANZA DI OSSIGENO CRESCEVANO MOLTO PIÙ LENTAMENTE…

Estratto da www.wired.it

tumore

L'ossigeno è un elemento essenziale, anche per la proliferazione di un tumore. Senza ossigeno, il cancro è come "affamato" e cresce più lentamente. Questo perché le sue cellule non riescono più a produrre particolari molecole, dette metaboliti, essenziali per la sua crescita.

Questo è lo scenario studiato dai ricercatori alla The Rockefeller University, negli Stati Uniti, che hanno individuato qual è il preciso elemento che toglie il respiro al tumore, così da limitarne la diffusione. I risultati sono pubblicati su Nature Cell Biology.

cancro colon retto 1

In generale, un tumore cresce rapidamente, fino a che, quando è molto esteso, l'apporto di sangue (dunque di ossigeno) alle cellule tumorali non è più sufficiente e la crescita della malattia inizia ad avvenire più lentamente. Ma i meccanismi con cui avviene questo processo erano fino ad oggi poco chiari.

Per questo, i ricercatori della Rockefeller University si sono chiesti quali specifiche molecole, prodotte dal tumore attraverso l'ossigeno, ostacolino il tumore. Una volta individuate queste molecole, infatti, l'idea potrebbe essere quella di affamare il tumore riducendo queste sostanze.

tumore bocca

I ricercatori hanno riprodotto la deprivazione di ossigeno (ipossia) in cellule tumorali prelevate da 28 pazienti con tumori del sangue, dello stomaco, del seno, del colon e del polmone. Molte di queste cellule, fatte crescere in laboratorio, erano sensibili all'ipossia e crescevano in maniera ridotta, altre invece erano colpite solo in parte e altre ancora per nulla.

Ma quali sono le ragioni di un comportamento così variabile? In base ai risultati la chiave di tutto è un amminoacido, chiamato aspartato. Questa molecola è essenziale in diversi processi cellulari, come la sintesi di materiale genetico, necessario per la proliferazione del tumore.

Il tumore mese dopo mese

Senza ossigeno, molte cellule non producevano più questa sostanza. […] Così la mancanza di ossigeno e la conseguente riduzione di aspartato potrebbe essere l'elemento chiave che limita lo sviluppo del tumore, dato che senza aspartato la crescita del tumore viene limitata. […]