CONTRO IL VIRUS DATECE ER COCKTAIL – ALTRI SEGNALI INCORAGGIANTI DAL MIX DI ANTICORPI DELLA REGENERON, USATO DAI MEDICI DI TRUMP (INSIEME ALL’ANTI-VIRALE REMDESIVIR): RIDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LA CARICA VIRALE E LA NECESSITÀ DI ULTERIORI CURE - PER ORA SEMBRA IL TRATTAMENTO PIÙ POTENTE, MA C’È POCA DISPONIBILITÀ. PER QUESTO L’AZIENDA STA PENSANDO DI MODIFICARE IL DOSAGGIO…

stabilimento regeneron 1

Articolo di “Bloomberg” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Regeneron Pharmaceuticals Inc. ha detto che i dati di uno studio clinico in fase avanzata suggeriscono che la sua terapia con cocktail di anticorpi per Covid-19 riduce significativamente i livelli di carica virale e la necessità di ulteriori cure mediche – riporta Bloomberg.

I risultati offrono un altro segnale incoraggiante nella corsa alla ricerca di trattamenti per il virus mortale. I pazienti fuori dall'ospedale che hanno ricevuto la terapia hanno mostrato il 57% di probabilità in meno di aver bisogno di cure mediche in seguito.

regeneron

La società di Tarrytown, con sede a New York, ha condiviso i risultati con le autorità di regolamentazione statunitensi che stanno attualmente valutando il cocktail di anticorpi per un'autorizzazione all'uso d'emergenza per i pazienti ad alto rischio con Covid-19 da lieve a moderato. La terapia di Regeneron è stata somministrata al presidente Donald Trump all'inizio di questo mese dopo che è risultato positivo al coronavirus.

donald trump e il regeneron

Le azioni di Regeneron sono aumentate del 3,1% nelle contrattazioni dopo l'orario di lavoro di mercoledì a New York. Durante la chiusura, le azioni sono salite del 51% quest'anno, alimentate in gran parte dalla speranza che la terapia anticorpale offrirà presto ai medici una potente opzione di trattamento per il virus.

Dal momento che la terapia ha avuto un beneficio simile a dosi alte e basse, Regeneron sta considerando una modifica del dosaggio che sta utilizzando in altri studi ambulatoriali in corso. Il passaggio a una dose più bassa potrebbe aiutare a prolungare la limitata disponibilità del farmaco.

REGENERON

Il trattamento è sembrato essere il più potente per coloro che sono a più alto rischio, compresi i pazienti più anziani e quelli con altre condizioni mediche tra cui l'obesità, cuore, polmoni, fegato o malattie renali, ha detto la società . I pazienti che avevano i più alti livelli virali, o che producevano i più bassi livelli di anticorpi, erano i più propensi a rispondere al trattamento.

CORONAVIRUS ANTICORPI

"Continuiamo a vedere gli effetti più forti nei pazienti che sono più a rischio di scarsi risultati a causa dell'elevata carica virale", ha detto il Chief Scientific Officer George Yancopoulos.

Il trattamento di Regeneron, chiamato REGN-COV2, consiste di due anticorpi monoclonali contro la proteina del coronavirus spike. È considerato uno dei più promettenti trattamenti potenziali di coronavirus in fase di studio.

donald trump e il regeneron 2

Le terapie anticorpali sperimentali potrebbero diventare una potente componente dell'arsenale che i medici usano per trattare i pazienti che hanno contratto il coronavirus. Anthony Fauci, il principale funzionario statunitense per le malattie infettive, ha fatto riferimento ai farmaci a base di anticorpi che potrebbero trattare i pazienti infetti subito dopo aver contratto il virus come ponte verso un vaccino.

Le terapie anticorpali sono anche in fase di studio in ambito ospedaliero per curare i pazienti con casi più gravi e come trattamenti a breve termine che potrebbero essere somministrati a persone come i residenti delle case di cura o il personale che potrebbe essere stato esposto durante un'epidemia locale per evitare che si ammalino.

comunicato stampa trump

Tra le altre aziende che testano trattamenti anticorpali vi sono Eli Lilly & Co., AstraZeneca Plc e GlaxoSmithKline Plc e il suo partner Vir Biotechnology Inc.

REGENERON 1 donald trump al balcone sean conley medico della casa bianca anticorpi coronavirus