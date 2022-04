CORRO DUNQUE GODO! – DONNE, VOLETE UN ORGASMO INDIMENTICABILE? ALLACCIATEVI LE SCARPE E FATE JOGGING! SECONDO UNO STUDIO ISRAELIANO LA CORSA FA BENE AL SESSO: RAFFORZA I MUSCOLI PELVICI E AIUTA A MIGLIORARE IL FLUSSO SANGUIGNO – LA RICERCA È STATA EFFETTUATA SU 180 VOLONTARI CHE ANDAVANO A CORRERE UNA VOLTA A SETTIMANA: QUELLI CHE FACEVANO DISTANZE PIÙ LUNGHE AVEVANO ANCHE ORGASMI MIGLIORI – IL MOTIVO? UNA MIGLIORE CIRCOLAZIONE, MA ANCHE L’AUTOSTIMA…

Le donne che fanno jogging godono di orgasmi più intensi e più corrono, migliore è il climax. Gli esperti affermano che la corsa rafforza i muscoli pelvici e aiuta a migliorare il flusso sanguigno alle aree vitali.

I ricercatori affermano che i medici di base dovrebbero utilizzare i risultati dello studio per ricordare alle donne che il jogging ha più vantaggi del semplice aiuto per mantenersi in forma.

Hanno analizzato gli effetti della corsa sulla vita sessuale di 180 volontari che facevano jogging almeno una volta alla settimana. Un gruppo ha corso per più di 12 miglia ogni sette giorni per lo studio, l’altro per meno di 12 miglia.

Sono stati anche interrogati sulle loro vite amorose. Secondo l’International Urogynecology Journal, i corridori sulla distanza più lunga avevano il 28% in più di probabilità di avere un climax migliore e i loro orgasmi erano un terzo più intensi.

La ricercatrice Shanny Sade, dell’Università Ben-Gurion in Israele, ha dichiarato: “Il nostro studio ha rilevato che le donne che hanno eseguito gli orgasmi più intensi e più sperimentati.

“Può essere spiegato da una migliore circolazione del clitoride, un migliore lavoro dei muscoli del pavimento pelvico, una migliore autostima e immagine corporea, o una combinazione di questi”.

Il terapista sessuale Phillip Hodson, ha dichiarato: “La corsa, a quanto pare, è l’aiuto sessuale perfetto, specialmente per le donne. “Vuoi fare jogging nella tua vita amorosa? Fai jogging”.