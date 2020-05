8 mag 2020 15:00

DAGO SALVAVITA – MASSIMO FINZI: “CI SONO ALCUNE CRITICITÀ NELLA TERAPIA CON PLASMA IPERIMMUNE PER IL COVID-19. I CANDIDATI ALLA DONAZIONE NON SONO NUMEROSI E MALGRADO GLI ESAMI PIÙ ACCURATI, L’INFUSIONE DI EMODERIVATI NON È ESENTE DAL RISCHIO DI TRASMISSIONE DI MALATTIE INFETTIVE ” – "OVVIAMENTE VALE SEMPRE LA REGOLA: A MALI ESTREMI ESTREMI RIMEDI. MOLTO PROMETTENTI AL RIGUARDO SONO GLI STUDI CONDOTTI IN ISRAELE PER PRODURRE SINTETICAMENTE L’ANTICORPO SPECIFICO IN ATTESA DEL VACCINO…”