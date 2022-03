DATEVI UNA CALMATA CON 'STE PILLOLE DI IODIO! - LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI HA PROVATO A DARE UN FRENO ALLA CORSA ALL'ACQUISTO DELLE COMPRESSE DA ASSUMERE PER PREVENIRE O PER ARGINARE EVENTUALI DANNI PROVOCATI DA EMISSIONI RADIOATTIVE: "NON C'È NESSUN ALLARME CHE NE GIUSTIFICHI LA RICHIESTA" - LA MINACCIA NUCLEARE DI PUTIN HA SCATENATO LA PSICOSI, MA L'USO SCORRETTO DI QUESTI PRODOTTI PUÒ…

La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) precisa che non vi è alcun allarme che giustifichi la richiesta in farmacia di compresse di iodio, da assumere per prevenire o per arginare eventuali danni provocati da emissioni radioattive.

«Da parte delle autorità competenti - dice Andrea Mandelli, presidente Fofi - non vi è alcuna indicazione all'approvvigionamento di iodio per un'eventuale minaccia nucleare, la richiesta di medicinali con questa sostanza è ingiustificata».

Non solo. «L'uso scorretto di questi prodotti è da sconsigliare - spiega ancora - sia a scopo preventivo, per il quale non vi sono evidenze di efficacia, sia per finalità terapeutiche. L'assunzione di farmaci a base di iodio deve avvenire solo su indicazione e sotto la supervisione del personale sanitario».

«Bisogna evitare questo "fai da te" inutile, è opportuno che il ministero della Salute intervenga per evitare questa psicosi», ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

