Posti letto in ospedale per 100 mila abitanti in #Europa. #covid pic.twitter.com/8bwBawBSYQ— Luca Gualtieri (@Luca_Gualtieri1) October 31, 2020
FLASH! – VI CHIEDETE PERCHÉ IN GERMANIA CI SIANO COSÌ POCHI MORTI DI CORONAVIRUS? NON FATE I COMPLOTTISTI MA GUARDATE LA MAPPA DEI POSTI LETTO IN OSPEDALE PER 100MILA ABITANTI. PEGGIO DELL’ITALIA SOLO REGNO UNITO E SPAGNA, DOVE NON A CASO LA PANDEMIA HA FATTO UNA STRAGE…-
Posti letto in ospedale per 100 mila abitanti in #Europa. #covid pic.twitter.com/8bwBawBSYQ— Luca Gualtieri (@Luca_Gualtieri1) October 31, 2020
TIRA ARIA DI PATRIMONIALE – IERI MATTARELLA HA GETTATO L’AMO: “IL RISPARMIO PUÒ CONCORRERE ALLA RIPARTENZA”. IN CHE SENSO? LA FRASE È (VOLUTAMENTE) AMBIGUA E SI PRESTA A DUE INTERPRETAZIONI. LA PRIMA È OVVIAMENTE QUELLA CHE LIBERA LA STRADA A UNA BELLA PATRIMONIALE SUL MODELLO SPAGNOLO – MA C’È ANCHE UNA SOLUZIONE MENO TRAUMATICA, CIOÈ UN PRESTITO NON FORZOSO DEGLI ITALIANI TRAMITE UN’EMISSIONE DI BTP SPECIALE
ARRIVA AMAZON, ADDIO SKY – JEFF BEZOS HA MESSO SUL PIATTO 80 MILIONI PER LE 16 MIGLIORI PARTITE DEL MERCOLEDÌ DI CHAMPIONS. PER LUI SONO NOCCIOLINE, MA SI TRATTA DEL DOPPIO DI QUELLO CHE MEDIASET HA GARANTITO ALL’UEFA – E DOPO I DIRITTI CHAMPIONS, POTRÀ PUNTARE ANCHE SULLA SERIE A, CON MEDIASET (E FORSE LA RAI) CHE PUNTANO SULLO STREAMING
CAFONALINO “EGO TE ABSOLVO” - GABRIELE DONNINI, UNO DEI TATUATORI PIÙ TALENTUOSI DI ROMA, ESPONE PER LA ROME ART WEEK IL SUO TESCHIO RINCHIUSO ALL’INTERNO DELLE SBARRE, CON INCISI DISEGNI E SIMBOLI TRACCIATI DAI DETENUTI NEGLI ANNI – IL DOLORE, L’ORGOGLIO, LA PAURA, L’ODIO E IL CORAGGIO: IL CARCERE COME UN MICROCOSMO - LE GEISHE DI STEFANELLI E I “LONERS” DI MARCO SIMONI: LA MOSTRA COLLETTIVA
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…