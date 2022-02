UN GRUPPO DI SCIENZIATI SPERIMENTA L’USO DEI VIDEOGIOCHI PER STIMOLARE LE CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO E SUPERARE LA DISLESSIA – “IL PERSONAGGIO DEVE COMPIERE UNA SERIE DI AZIONI PER CONQUISTARE NUOVE CAPACITÀ. IN QUESTO MODO ALLENA ATTENZIONE, PIANIFICAZIONE, MEMORIA E COORDINAZIONE” – I PRIMI RISULTATI MOSTRANO MIGLIORAMENTI NELL’ABILITÀ DI LETTURA E NELLA MEMORIA E ORA IL GRUPPO DI RICERCA STA VALUTANDO SE...

Paolo Travisi per "MoltoSalute - il Messaggero"

Superare le difficoltà giocando. È una realtà per i bambini con dislessia, un disturbo nella lettura e nell'apprendimento (DSA) che colpisce circa il 10% della popolazione. Chi soffre di dislessia ha difficoltà sia a leggere, sia a svolgere altri compiti basati sul linguaggio, come la scrittura e l'ortografia.

Difficoltà che si possono superare con esercizi specifici, seguiti da psicologi esperti di DSA. All'Università di Trento, presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, si è aperta la strada ad un esperimento innovativo basato su un videogame, Skies of Manawak, sviluppato per stimolare le capacità di apprendimento e lettura.

LA CHIAVE

Tre specialiste, Angela Pasqualotto, autrice dell'articolo scientifico sulle potenzialità del videogame, sotto la supervisione di Paola Venuti e la collaborazione di Antonella De Angeli, hanno realizzato il videogioco, testato in una ricerca su 150 bambini tra gli 8 e i 12 anni, i cui risultati scientifici sono stati pubblicati sulla rivista Nature Human Behaviour.

«La riabilitazione dei disturbi dell'apprendimento richiede esercizi ripetitivi, per far raggiungere ai giovani pazienti degli automatismi. Ma il limite di questi strumenti terapeutici è che sono poco appassionanti, spesso i bambini si annoiano e può essere difficile farglieli fare - spiega Paola Venuti, advisor del progetto dell'Ateneo trentino - per curare questi disturbi è necessario allenare le funzioni esecutive, cioè attenzione, pianificazione e memoria di lavoro, che vengono sollecitate dal nostro videogioco».

skies of manawk 1

Il gruppo di bambini ha svolto 12 ore di training, per due ore alla settimana nell'arco di tre mesi, attraverso sessioni di gioco con Skies of Manawak, in cui le avventure sono ambientate in un pianeta immaginario, nel quale i bambini giocano con una creatura volante, che li accompagna in diverse missioni per salvare i pianeti.

skies of manawk 2

«Il personaggio si trova in un mondo spaziale privo di violenza e deve compiere una serie di azioni per conquistare nuove capacità. Ci sono momenti in cui deve colpire oggetti, deve ricordarsi quelli da non colpire, essere veloce per fuggire dai pericoli, in questo modo allena attenzione, pianificazione, memoria e coordinazione che sono le competenze di base del processo di lettura».

I TEST

Il campione di bambini è stato diviso in due gruppi: uno ha giocato con Skies of Manawak, il secondo con Scratch, un altro videogame che insegna i principi della programmazione. «Dopo il test solo chi aveva giocato con il nostro videogame era migliorato nella velocità di lettura ed aveva diminuito gli errori perché più attento, ma la cosa sorprendente è che dopo 6 mesi quelle competenze sono rimaste acquisite».

skies of manawk 3

Una delle ricercatrici, ora all'Università di Ginevra, in Svizzera, sta lavorando per tradurlo in tedesco, francese, inglese, mentre in Italia il gruppo di ricerca «sta valutando se commercializzare il videogame o renderlo gratuito in rete. Nel frattempo lo usiamo come strumento di riabilitazione nella nostra università a Trento».

