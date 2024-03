INSONNIA, CHE NOIA! - UN ITALIANO SU TRE SI SVEGLIA TRA LE TRE E LE CINQUE DI MATTINA. LO STUDIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA E L’AIMS, ASSOCIAZIONE CHE SI OCCUPA DEI DISTURBI SPECIFICI DELLA NOTTE: OLTRE QUATTRO MILIONI DI PERSONE FANNO FATICA A DORMIRE (TRA QUESTI SEI SU 10 SONO DONNE), IL DISTURBO PEGGIORA CON L’ETÀ CHE AVANZA – GLI INSONNI SE LE INVENTANO TUTTE PER INGANNARE IL TEMPO: C'È CHI CUCINA, CHI STIRA E CHI...

Estratto dell’articolo di Margherita De Bac per il “Corriere della Sera”

luce letto insonnia

Ogni mattina, tra le 3 e le 5, oltre quattro milioni di italiani allungano la mano per accendere la luce dell’abat-jour accanto al letto. Sono quelli del «risveglio precoce», disturbo infelicemente condiviso dal 30-40% degli insonni cronici, coloro che cioè lo sono stabilmente e non in forma transitoria.

È solo una stima, registra Assirem, una delle associazioni di ricerca specializzate in medicina del sonno. «È un calcolo in difetto — annuisce il presidente, il neurologo Pierluigi Innocenti — ed è difficile risolvere il problema. Con l’età peggiora e il rischio è di scontarne le conseguenze. L’organismo ha invece estrema necessità di ristoro».

insonnia

Una volta scattata l’ora X riaddormentarsi è impossibile. E allora ci si adatta, trovando il modo di far passare più velocemente il tempo che ci divide dalla fase della giornata in cui le persone «normali» saranno in piedi. Chi cucina, chi stira, chi scende in garage a lustrare l’auto, chi porta fuori il cane (che magari vorrebbe restare nella cuccia) trascinando i propri passi lungo strade buie e deserte.

In occasione della recente Giornata mondiale del sonno la Società italiana di neurologia e l’Aims, associazione che si occupa dei disturbi specifici della notte, hanno rilanciato i numeri. Dodici milioni gli insonni cronici, che lo sono da oltre tre mesi, secondo la definizione della Sleep American Academy. Sei su dieci sono donne, il 20% dei casi riguarda ragazzi e bambini. […]

insonnia 2

La primavera non è una stagione propizia per fare pace con la notte. Repentini mutamenti del tempo, innalzamento delle temperature e aumento delle ore di luce per il naturale allungamento delle giornate, oltre all’effetto dell’ora legale, non conciliano il sonno. Anzi sono situazioni che hanno ricadute negative sul nostro organismo e influenzano alcuni ormoni. […]

insonnia