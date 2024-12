Da “Corpo e cuore”, la posta del cuore di “Oggi”

Cara Graziottin, continuo a dirmi che sono stata una stupida. Sposata, tre figli, matrimonio tranquillo. Otto anni fa un periodo pesante. Figlie adolescenti ribelli, stress, marito via per trasferte, solita routine, fatica e fatica. Sul lavoro arriva un collega nuovo, anche lui stufo di problemi su tutti i fronti. Due noie e due stress fanno un’atomica.

È partita una passione di pelle che non avevo mai avuto, durata due anni. Poi lui si è trasferito all’estero e abbiamo chiuso. È finita così. Credevo. Invece vado a fare un pap-test (era un po’ che non facevo controlli) e mi trovano una brutta lesione da papillomavirus sul collo dell’utero, per cui dovrò fare una “conizzazione” per toglierla.

Ma lui era sanissimo! Il medico mi fa fare altri accertamenti e ho anche una lesione in bocca. Che cosa dico a mio marito?

Che grana a 60 anni…

Risponde Alessandra Graziottin, Direttore del centro di ginecologia San Raffaele Resnati, Milano

Sì, la situazione è delicata. Purtroppo, le attrazioni fisiche, ancor più se vertiginose, staccano il controllo dell’autoprotezione. Come se la magia dei baci, il furore del desiderio esplosivo - quell’atomica che esplode ancora più inattesa se il detonatore è un mix di stress e noia - e l’attrazione di pelle che tutto travolge fossero un talismano che protegge dalle infezioni sessualmente trasmesse e dalle malattie che scatenano. Non è così.

I francesi parlano di regalo avvelenato (cadeau empoisonné), espressione che si adatta bene anche allo sperma di un uomo portatore di virus, in questo caso di papillomavirus (Hpv) oncogeni. Così chiamati perché possono scatenare lesioni pretumorali e poi tumorali, anche a distanza di anni dall’infezione, se le forme iniziali non vengono adeguatamente trattate.

L’Hpv può attaccare i tessuti con cui arrivi a contatto: genitali, vulva, vagina e collo dell’utero, mucosa anale e mucosa della bocca. E poi altri tessuti, fra cui la vescica. L’uomo può stare benissimo ed essere un portatore sano, che può, però, infettare molto. Questo perché il codice genetico dell’Hpv si è nascosto nel Dna degli spermatozoi, dato che questo virus usa il nostro stesso “alfabeto”.

Oggi l’infezione da Hpv è la più diffusa sessualmente. Fino all’80% della popolazione

entra in contatto con questi virus; solo una minoranza ha però lesioni che possono evolvere fino al cancro. I consigli per lei, ma anche per le molte donne che al giro di boa dei 50 anni, e dopo, si consentono trasgressioni a volte mai vissute. Fate usare sempre il profilattico come protezione per le infezioni a trasmissione sessuale, in tutti i tipi di rapporto e fin dall’inizio.

Se ci sono stati rapporti anali non protetti, e si ha già una prima lesione genitale, è neces sario valutare anche la mucosa dell’ano e dell’ampolla rettale con un proctologo specializzato sull’Hpv. Idem per la bocca, con stomatologo, in un centro oncologico. Sono accertamenti ancora più importanti nelle fumatrici, perché le sostanze cancerogene che nel fumo potenziano i tumori amplificano fino a sette volte l’aggressività oncogena dell’Hpv.

Ben curate, queste lesioni si risolvono, ma è indispensabile continuare a fare con costanza adeguati controlli periodici. A tutte le mie pazienti, ancor più se con nuovi amori, raccomando poi la vaccinazione contro l’Hpv, che protegge dai ceppi non ancora contratti e riduce l’aggressività di quelli già contratti. Intanto faccia gli accertamenti consigliati alla bocca, e li faccia periodicamente anche all’ano, per tutelare bene la sua salute. A suo marito dica che c’è un’ulceretta da indagare. In base al tipo di lesione, valuterà poi che cosa dire. Intanto usi il profilattico anche con lui, motivandolo come attenzione necessaria per tutelare la salute di entrambi.

