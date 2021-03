“CI SONO STATI 30 CASI DI EVENTI TROMBOEMBOLICI SU 5 MILIONI DI VACCINATI” – IL DIRETTORE ESECUTIVO DELL’EMA EMER COOKE: “NON CI SONO INDICAZIONI CHE LE VACCINAZIONI POSSANO AVER PROVOCATO QUESTI EVENTI. STIAMO VALUTANDO CASO PER CASO LE REAZIONI SOSPETTE. LA NOSTRA DECISIONE FINALE SU ASTRAZENECA SARÀ DATA GIOVEDÌ” (INTANTO, MENTRE NOI ASPETTIAMO, NEL REGNO UNITO HANNO VACCINATO 26 MILIONI DI PERSONE E NON CI SONO STATI PROBLEMI…)

emer cooke conferenza stampa su astrazeneca

1 – Ema su AstraZeneca, nessuna indicazione su legami diretti

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi" ma l'Ema sta conducendo "un'analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici", e sta valutando "caso per caso le reazioni sospette". Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema.

"Dobbiamo fare un'analisi scientifica approfondita per dare una risposta" sul vaccino di AstraZeneca. "Prendiamo la situazione molto sul serio, e per questo abbiamo coinvolto esperti anche di trombosi. Ad ora noi siamo fermamente convinti che i benefici di AstraZeneca superino gli effetti collaterali e attualmente non ci sono indicazioni di correlazione" tra vaccino e incidenti, ha spiegato ancora Emer Cooke

coronavirus vaccinazioni a fiumicino

2 – AstraZeneca: Ema, nostra valutazione si basa su scienza

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - "Le decisioni prese a livello nazionale vengono prese nel contesto delle informazioni disponibili a livello nazionale. È una prerogativa dei Paesi agire ed è nostra responsabilità concentrarci su una valutazione scientifica" per verificare il possibile nesso causa-effetto tra le vaccinazioni e gli effetti collaterali. Lo ha detto la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco Emer Cooke, parlando in conferenza stampa. Per valutare i casi sospetti e i dati di AstraZeneca sono al lavoro "i nostri esperti e specialisti dei disturbi della coagulazione" del sangue, ha aggiunto Cooke.

vaccino astrazeneca

3 - AstraZeneca: Ema, giovedì la decisione finale

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "La fiducia nella sicurezza e nell'efficacia dei vaccini che abbiamo approvato è di fondamentale importanza. La decisione finale dell'Ema sarà data giovedì". Lo ha detto la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke, parlando in conferenza stampa. "E' prioritario arrivare ad una conclusione chiara per capire se ci sono nessi" tra vaccinazioni ed eventi tromboembolici.

4 - Ema, il nostro compito è mantenere la fiducia sui vaccini

mario draghi angela merkel

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - "C'è preoccupazione che ci sarà un effetto sulla fiducia nei vaccini" dopo lo stop ad AstraZeneca da parte degli Stati membri: "Il nostro compito è mantenere la fiducia nella sicurezza e nell'efficacia dei vaccini" con una valutazione "scientifica". Lo ha detto la direttrice dell'Ema, Emer Cooke, parlando in conferenza stampa.

5 – AstraZeneca:Ema ribadisce,rapporto rischi-benefici positivo +

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - Il rapporto rischi-benefici del vaccino AstraZeneca "rimane positivo, stiamo continuando a valutare possibili eventi collaterali" e "la situazione attuale non è imprevista". Lo ha detto la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cook, parlando in conferenza stampa. "Quando si vaccinano milioni di persone non è raro che si abbiano reazioni avverse, il nostro ruolo è valutare che qualsiasi caso sia un reale effetto collaterale o una coincidenza", ha sottolineato Cooke. (ANSA).

vaccino oxford astrazeneca

6 – Ema, giovedì valutazione AstraZeneca, saremo trasparenti ++

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Giovedì arriverà la valutazione dell'Ema sugli eventi tromboembolici denunciati dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca nei Paesi europei e "assicuriamo trasparenza". Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema. "E' nostra priorità garantire la sicurezza del vaccino e comunicare i risultati", ha aggiunto.

ASTRAZENECA

7 – Ema, inchiesta su alcuni lotti specifici AstraZeneca

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Un'inchiesta su alcuni lotti specifici del vaccino AstraZeneca è in corso da parte dell'Ema. Lo ha detto la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco Emer Cooke, parlando in conferenza stampa.

8 – Ema, improbabile eventi legati a lotti vaccino AstraZeneca

emer cooke

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - "Il possibile collegamento" dei casi "a lotti specifici" del vaccino AstraZeneca "lo abbiamo indagato inizialmente quando l'Austria aveva sospeso l'uso di un lotto particolare a causa di possibili eventi collegati al lotto. All'epoca non avevamo trovato alcun effetto plausibile collegato al lotto. Continuiamo ad indagare questo aspetto, ma visto che ci sono più casi in Europa, con più lotti coinvolti, riteniamo improbabile che si tratti di eventi legati ai lotti, anche se non lo possiamo escludere, e non possiamo escludere che sia qualcosa legato alla manifattura". Così la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke.

9 – AstraZeneca: Ema,30 casi tromboembolici su 5 mln vaccinati ++

vaccino astrazeneca 1

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - "Fino al 10 marzo ci sono stati 30 casi" di eventi tromboembolici riportati su quasi 5 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca. Lo ha detto la direttrice dell'Ema, Emer Cooke, parlando in conferenza stampa. Cooke ha precisato che si tratta di un numero inferiore agli eventi reali perché "anche nel fine settimana sono stati segnalati ulteriori casi"

emer cooke ema