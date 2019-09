“A LETTO NON C’È DATA DI SCADENZA” - AVERE UNA VITA SESSUALE ATTIVA FA BENE A TUTTE LE ETÀ. TUTTI I PARAMETRI VITALI NE TRAGGONO BENEFICIO, A PARTIRE DA PRESSIONE E SISTEMA CARDIOVASCOLARE - MA OCCHIO ALLE SCAPPATELLE: CAUSANO ANSIA E STRESS

1 – LA SESSUOLOGA ROBERTA ROSSI "SI PUÒ ESSERE FELICI MOLTO A LUNGO A LETTO NON C' È DATA DI SCADENZA"

Valeria Pini per “la Repubblica Salute”

Una sana vita sessuale fa bene a tutte le età. Ma se una donna a 60 anni si sente desiderata, diventa più sicura. Secondo Roberta Rossi, presidente della Federazione italiana di sessuologia scientifica, è un aspetto importante della salute femminile anche più in avanti con l' età.

Perché il sesso fa bene al fisico della donna?

«Tutti i parametri vitali ne traggono beneficio. Se la persona è in buone condizioni di salute, con l' atto sessuale vengono sollecitati battito cardiaco e pressione. Ma anche se prende farmaci per la pressione può comunque avere rapporti sessuali.

L' importante è sempre chiedere un parere a uno specialista».

A cosa bisogna fare attenzione?

«Le donne che hanno problemi di salute devono evitare emozioni molto forti. Vanno privilegiati rapporti lenti. Si può arrivare all' orgasmo anche lentamente, assaporando le sensazioni di piacere. Bisogna evitare di avere due o tre rapporti sessuali di seguito. E le posizioni acrobatiche sono bandite: fanno aumentare il battito cardiaco velocemente».

Il corpo, però, cambia. Il problema della secchezza vaginale?

«Oggi esistono cure di ultima generazione prive di ormoni. Creme e terapie ormonali sostitutive.

Aiutano a mantenere l' elasticità e a evitare i dolori durante i rapporti sessuali».

Come cambia il sesso a 60 anni?

«C' è più tempo per esaltare gli aspetti sensoriali del rapporto. Le carezze e la stimolazione reciproca diventano più importanti».

Che effetto ha l' orgasmo sulla donna a questa età?

«Regala una sensazione di benessere e attiva il buonumore. Fra l' altro una ricerca recente su donne con l' artrite reumatoide, rivela che le pazienti che fanno sesso regolarmente gestiscono meglio il dolore».

E fino a che età a una donna fa bene fare l' amore?

«Si può arrivare a 85 anni. Lo si può fare finché si è in salute. Non c' è una data di scadenza».

2 – IL CARDIOLOGO CIRO INDOLFI "MA ATTENTI ALLE SCAPPATELLE CAUSANO TROPPA ANSIA E STRESS"

Federico Mereta per “la Repubblica Salute”

Il respiro si fa più affannoso, i battiti più numerosi. E la pressione aumenta. Il sesso impone partecipazione ai maschi e quindi rappresenta un momento di stress. Secondo Ciro Indolfi, presidente della Società italiana di Cardiologia, «l' età non è un limite per l' amore a patto che si riconoscano i propri limiti, ci siano condizioni psicologiche ottimali, il/la partner abituale inducono tranquillità, e si conosca bene il proprio stato di salute».

A cosa prestare attenzione?

«Chi ha problemi cardiovascolari, dovrebbe parlare con il medico, senza negarsi a priori per il timore di star male l' attività sessuale. Attenzione alle "scappatelle": lo stress organizzativo e l' ansia da prestazione possono creare un vortice emotivo che si riflette sul benessere di cuore ed arterie».

Il sesso può causare problemi?

«Eventi cardiovascolari, come attacchi di cuore o dolore toracico causati da malattie cardiache - si verificano raramente durante il sesso, poiché l' attività sessuale è di solito per un breve periodo. Ci sono persone che rimandano l' attività sessuale quando in realtà è questa è relativamente sicura: a volte è il partner che chiede serenità in questo senso. Bisogna parlare con il medico. La riabilitazione cardiaca e l' attività fisica regolare possono ridurre il rischio di complicanze legate all' attività sessuale».

Come bisogna comportarsi?

«Gli anziani che non hanno altre patologie e che fanno un' attività fisica normale senza avere sintomi come il dolore oppressivo retrosternale o il respiro corto, possono andare avanti con l' attività sessuale. Per chi soffre di problemi cardiovascolari e ha avuto un infarto, il medico offre indicazioni.

Non si devono abbandonare le cure in corso. Se la malattia cardiovascolare è instabile o se i suoi sintomi sono gravi, è necessario stabilizzare la malattia con i farmaci o con procedure interventistiche come lo stent coronarico o sostituzioni valvolari prima del "via libera"».

