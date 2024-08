16 ago 2024 09:50

“LA SITUAZIONE E’ SERIA MA NON C'È MOTIVO DI ALLARMARSI: IL RISCHIO DI INFEZIONE È BASSO” - L'AGENZIA SVEDESE PER LA SANITÀ PUBBLICA HA ANNUNCIATO DI AVER REGISTRATO A STOCCOLMA IL PRIMO CASO AL DI FUORI DELL'AFRICA DELLA VARIANTE PIÙ PERICOLOSA DEL VAIOLO DELLE SCIMMIE, CHE L'OMS HA DICHIARATO IERI UN'EMERGENZA SANITARIA GLOBALE: “CON QUESTA VARIANTE CLADE1 E' CAMBIATA L'EPIDEMIOLOGIA DEL VAIOLO DELLE SCIMMIE. PRIMA ERA RIFERITA A PERSONE PIÙ A RISCHIO ORA RIGUARDA TARGET MOLTO PIU AMPI. NON SI TRATTA PIÙ DI UN PROBLEMA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO" - L'OMS TEME NUOVI CASI DELLA VARIANTE DEL VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA