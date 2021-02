LA MIGLIOR CURA AL CORONAVIRUS È IL CIBO – MELANIA RIZZOLI: "UN'ALIMENTAZIONE CORRETTA È GIÀ METÀ DELLA TERAPIA. RIDURRE GLI APPORTI CALORICI È IMPERATIVO, VISTO CHE LE PERSONE OBESE CHE HANNO CONTRATTO IL CORONAVIRUS HANNO AVUTO IL 113% IN PIÙ DI PROBABILITÀ DI ESSERE RICOVERATE, IL 76% DI FINIRE IN TERAPIA INTENSIVA E IL 48% IN PIÙ DI MORIRE. IN ATTESA DEI VACCINI EVITIAMO DI STARE IN CASA A CUCINARE E MANGIARE SENZA SOSTA E…”