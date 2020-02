MA INSOMMA IL LATTE FA BENE O FA MALE? – TUTTE LE RISPOSTE CHE VOLEVATE SULLA BEVANDA PIÙ DEMONIZZATA DEGLI ULTIMI TEMPI - È VERO CHE FA BENE ALLE OSSA? GUARDANDO LE STATISTICHE C’È QUALCHE OMBRA. LE NAZIONI CHE CONSUMANO PIÙ LATTE INFATTI HANNO I TASSI PIÙ ELEVATI DI FRATTURA DELL’ANCA - POTASSIO, PRESSIONE, GRASSI: MA SE VOLETE BERE UNA TAZZA IN PIÙ BASTA RIDURRE LA CARNE ROSSA…

Maria Rita Montebelli per “il Messaggero”

Consumare latte e latticini in grandi quantità fa bene o male alla salute? Nell'immaginario collettivo il latte, per i bambini, come per gli adulti, è un superalimento benefico. Un articolo di revisione del New England Journal of Medicine di questa settimana, fa luce su una serie di miti.

Secondo gli autori, Walter Willett e David Ludwig dell'Università di Harvard (Usa), la quantità ottimale di latte da consumare, dipende solo dalla composizione generale della dieta. Calcio e vitamina D, ad esempio oltre che nel latte si possono trovare anche nei cavoli, nei broccoli, nella frutta a guscio, e anche nei fagioli.

Secondo i ricercatori si possono raddoppiare le dosi di latte e latticini quotidiane se si limitano quelle di carni rosse e insaccati. Da evitare, invece, l'aumento della quantità di latte e latticini dimenticando verdure e legumi.

Non c'è inoltre motivo di preferire il latte scremato a quello intero, in termini di vantaggi per la salute. E mentre non ci sono dubbi che nei bambini e negli adolescenti il latte sia un alimento prezioso per la crescita, negli adulti i suoi benefici sono più sfumati. Ecco perché.

L'ADOLESCENZA

Il latte fa bene alle ossa? Si ritiene che la bevanda possa proteggere dal rischio di fratture, grazie al suo contenuto di calcio. Ma guardando le statistiche questa certezza rivela qualche piccola ombra. Le nazioni che consumano più latte, infatti, sono anche quelle con i tassi più elevati di frattura dell'anca. Secondo gli autori non esistono prove che un elevato consumo di latte durante l'adolescenza (e men che mai in età adulta), protegga dal rischio di fratture più tardi nel corso dell'intera vita.

Gli studi dimostrano invece che consumare latte da ragazzi aiuta a diventare più alti, forse grazie al suo contenuto in alcuni aminoacidi e ormoni anabolizzanti. Il latte aiuta a controllare il peso? Una metanalisi di 29 studi randomizzati non ha riscontrato alcun beneficio sul controllo del peso corporeo in chi consuma latte e latticini. Solo il consumo di yogurt risulta associato ad un minor aumento di peso. Gli studi sull'adolescenza e sui bambini rivelano che il consumo di latte scremato è associato ad un aumento di peso, mentre quello di latte intero e latticini, no. A conti fatti sembra avere un effetto neutro sulla bilancia.

IL POTASSIO

Il latte abbassa la pressione? Visto il contenuto relativamente alto di potassio il latte consumato in grandi quantità, potrebbe aiutare a ridurre la pressione arteriosa. Gli studi non dimostrano questa ipotesi. Il consumo di latte protegge dal diabete? In alcuni studi, l'assunzione di latticini si associa ad una modesta riduzione del rischio di diabete di tipo 2. Per ridurre il rischio è meglio bere latte, che bevande zuccherate o succhi di frutta. Ma bere caffè protegge dal diabete più del latte.

Il latte protegge dai tumori? Non è facile dare una risposta a questa delicata domanda, perché tanti sono i fattori di confusione relativi ad alimentazione e tumori. Gli studi sembrano però suggerire un aumento del rischio di alcuni tumori (prostata e forse tumore dell'endometrio) nei forti consumatori di latte; al contrario il latte sembra proteggere dal rischio di tumore del colon.

