MA MAGRO È SEMPRE BELLO? - LA SEMAGLUTIDINE, IL PRINCIPIO ATTIVO DEGLI ANTIDIABETICI WEGOVY E OZEMPIC USATO COME DIMAGRANTE, È UN SOGNO CHE SI AVVERA: PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DELL’UMANITÀ UN CORPO SNELLO PARE ALLA PORTATA DI TUTTI, BASTA INIETTARSI NELLO STOMACO IL FARMACO PER SENTIRSI SAZI – UNA SOLUZIONE FACILE CHE HA ATTIRATO INFLUENCER E VIP CHE HANNO LASCIATO I MALATI A CORTO DI FARMACO – MA SIAMO SICURI CHE L’OBESITÀ SIA UNA MALATTIA DA ESTIRPARE COME LA POLIO O LA MALARIA?

Estratto dell'articolo di Matteo Persivale per www.corriere.it

ozempic effetti

[…] il farmaco attualmente più richiesto, al punto d’aver provocato danni alla sua catena di approvvigionamento (l’Agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, in un comunicato piuttosto allarmante, afferma che le attuali carenze nelle scorte dureranno per tutto il 2023) deve il suo discusso e discutibile successo ai social media, soprattutto a TikTok. […]

L’effetto (pericoloso) dei social network

Gli influencer dimagriscono grazie a un antidiabetico? Scatta la caccia a quel farmaco, e se il medico non lo prescrive - per una serie di motivi - lo si cerca su internet. E l’effetto - esponenziale - coinvolge anche chi, magari, sui social non c’è neanche.

ozempic 3

I lombardi degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso si dirigevano felici in Svizzera alla ricerca di Toblerone, benzina e sigarette meno care […] oggi i lombardi attraversano la frontiera spinti dal desiderio di accaparrarsi una dose del farmaco - oggettivamente miracoloso - per diabetici che, si è scoperto, ha un clamoroso effetto dimagrante […]

tiktoker usano ozempic per perdere peso 7

Il semaglutide è la versione sintetica di un ormone noto come GLP-1, ormone che normalmente il corpo rilascia nell’intestino quando si mangia. Quando però il farmaco colpisce i recettori del GLP-1 nel cervello innesca una reazione, stimolando i nervi che comunicano l’effetto di sazietà dovuto al mangiare.

[…] Il farmaco è andato presto esaurito, con la poco gradevole conseguenza di sottrarre la preziosa pennetta - si inietta nell’addome - ai diabetici che lo usano per curare la loro malattia […]

Solo con ricetta del medico svizzero

Gli svizzeri, non sempre collaborativi, hanno appena stroncato l’afflusso di italiani affamati di semaglutide decidendo che i farmacisti possono vendere il farmaco soltanto a chi ha con sé la ricetta d’un medico elvetico; ma resta vivacissima la corsa a accaparrarsi la molecola dimagrante, al netto della prudenza di molti nutrizionisti e del prezzo molto alto: in Italia costa meno, ma gli americani spendono per il Wegovy, approvato ufficialmente per la perdita di peso dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, e per l’Ozempic (off-label) intorno ai 1300 dollari al mese

tiktoker usano ozempic per perdere peso 2

[…]

In arrivo un altro «concorrente»

Il Wall Street Journal ha ricordato che è in arrivo un concorrente temibile: l’antidiabetico Mounjaro (ma è tirzepatide, non semaglutide) prodotto dalla Ely Lilly.

[…]

L’«epidemia globale di obesità»

È innegabile, lo dicono i numeri, che gli Stati Uniti sono stati colpiti in maniera particolarmente significativa da quella che l’Organizzazione mondiale per la sanità definisce «epidemia globale di obesità»: l’uomo americano medio pesa oggi 89,7 kg, la donna americana 77,3 kg (che era il peso degli uomini nel 1960). La prevalenza dell’obesità negli Stati Uniti dal 1999-2000 al 2017-2020 è aumentata dal 30,5% al 41,9%. Nello stesso periodo, la prevalenza dell’obesità grave è aumentata dal 4,7% al 9,2%.

ozempic 1

[…] il costo medico annuo stimato dell’obesità negli Stati Uniti è stato di quasi 173 miliardi di dollari nel 2019. Questo è però un tema politicamente molto delicato, negli Stati Unit ma non solo. Le persone sovrappeso sono necessariamente malate? L’obesità va eradicata, come se fosse la polio o la malaria? Decenni di lavoro del Fat acceptance movement americano, il movimento che lavora per eliminare lo stigma - l’attribuzione di qualità negative a una persona o a un gruppo di persone - dall’obesità rischia di essere messo in discussione dall’affermazione sul mercato di farmaci capaci di eliminare il grasso riducendo drasticamente l’appetito.

ozempic 2

Il rischio dell’assuefazione

Altra questione: sono farmaci che creano assuefazione? Quel che sappiamo finora è che funzionano finché vengono assunti con regolarità, ma chi interrompe il trattamento può riacquistare peso molto rapidamente […]

ozempic 4 tiktoker usano ozempic per perdere peso 6 KHLOE KARDASHIAN KIM KARDASHIAN KIM KARDASHIAN WEGOVY ozempic 4 ozempic 2 tiktoker usano ozempic per perdere peso 5 ozempic 1 tiktoker usano ozempic per perdere peso 4 tiktoker usano ozempic per perdere peso 3 tiktoker usano ozempic per perdere peso 1 ozempic 3