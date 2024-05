MASTURBARSI, L'ABITUDINE SESSUALE CHE NON DOVRESTI MAI VIETARE AL TUO COMPAGNO - TRACEY COX: MOLTE DONNE CREDONO CHE LA SEGA NON SIA NECESSARIA O APPROPRIATA PERCHÉ L'UOMO DOVREBBE SODDISFARE TUTTI I SUOI BISOGNI SESSUALI CON LA SUA PARTNER - ANCORA DI PIÙ LE DONNE CHE RITENGONO IL PORNO, MASSIMO TRASTULLO DEL SESSO SOLISTA, UN TRADIMENTO - POCHISSIME DONNE A CUI PIACE MASTURBARSI IMPEDIREBBERO AI LORO PARTNER DI FARE LO STESSO. FARE SESSO CON SE STESSI OFFRE L'OPPORTUNITÀ DI ESSERE LIBERI DI FANTASTICARE. NON C'È NESSUNO DA IMPRESSIONARE O DA CUI ESSERE GIUDICATO. È LIBERATORIO, ECCITANTE E OTTIMO PER LA SALUTE: PIÙ UN UOMO EIACULA, MINORE È IL RISCHIO DI CANCRO ALLA PROSTATA…

la sessuologa tracey cox

Tracey Cox per Daily Mail

Quasi tutti si masturbano: il 95% degli uomini e l’81% delle donne ammettono di farlo prima o poi.

Questo è probabilmente il motivo per cui nove persone su dieci si sentono a proprio agio se il proprio partner continua a farlo una volta durante una relazione. Molti credono che integri il sesso del partner e aumenti la soddisfazione erotica.

Ma non tutti. Alcune donne credono che la masturbazione non sia necessaria o appropriata in una relazione perché l'uomo dovrebbe soddisfare tutti i suoi bisogni sessuali con la sua partner.

Altri credono che il sesso da soli sia un tradimento e che l’unico sesso consentito sia quello del partner. Ancora di più credono che guardare il porno – il massimo trastullo del sesso solista – sia allo stesso tempo un tradimento e disgustoso.

In alcuni casi, le donne chiedono addirittura ai loro partner di smettere di fare sesso da soli e minacciano di andarsene se scoprono di aver disobbedito alle "regole".

Lo fanno a proprio rischio e pericolo poiché questo è ciò che è probabile che accada se impedisci al tuo partner di fare ciò che vuole col proprio corpo.

HAI APPENA SCOPERTO CHE IL TUO PARTNER SI MASTURBA ANCORA?

Niente panico...

Ciò non significa che non faccia abbastanza sesso con te.

Ciò non significa che non gli piaccia il sesso che fa con te.

Ciò non significa che non sia attratto da te.

Ciò non significa che vuole che tu assomigli alle donne che sta guardando su Pornohub.

Ciò non significa che vuole che tu faccia quello che sta guardando mentre si masturba.

Non si qualifica come tradimento, a meno che non ci sia interazione tra lui e la persona/le persone che sta guardando.

Sarà arrabbiato e risentito. Comprensibilmente così. Se qualcuno mi dicesse che non posso usare il vibratore quando sono sola, la mia reazione sarebbe di indignazione.

Masturbarsi è personale. Se non influisce negativamente sulla vostra vita sessuale insieme, non sono affari di nessuno ma solo tuoi come e quando lo fai.

La privacy è la base per una relazione felice e sana. Cercare di controllare ciò che il tuo partner fa con il proprio corpo quando non ci sei è una violazione di ciò.

È anche inutile.

La maggior parte degli uomini considera la masturbazione davanti al porno come nient'altro che un prurito sessuale e un intrattenimento innocuo. Se non ci vede nulla di sbagliato, perché dovrebbe fermarlo? Penserà che non ti piaccia il sesso

Pochissime donne a cui piace masturbarsi impedirebbero ai loro partner di fare lo stesso. Fare sesso con se stessi offre l'opportunità di essere completamente liberi ed egoisti. Non c'è nessuno da impressionare o da cui essere giudicato. Puoi fantasticare o guardare qualunque cosa ti piaccia. È liberatorio, eccitante e ottimo per la tua libido.

Le donne a cui non solo non importa che il loro partner si masturbi ma non abbiano alcun giudizio, di solito hanno una libido elevata e avventurose a letto.

Le coppie che parlano apertamente e onestamente di masturbazione sono quelle che in tutti gli studi sessuali spuntano la casella "estremamente soddisfatta".

"Ci faremo uno scherzo su questo", mi ha detto un uomo. 'Proverà a indovinare quale categoria di porno scelgo. È la prima volta che non devo nasconderlo o essere riservato. Non sono mai stato più felice." Vorrà fare sesso con te molto più spesso

Va (ovviamente) bene non voler fare sesso così spesso come lo fa il tuo partner. Non va bene interrompere l'unico sbocco "accettabile" che ha per soddisfarsi quando non lo vuoi. Questo è sia ingiusto che immorale.

molte donne si masturbano pensando al sesso lesbo

La maggior parte delle coppie ha una sorta di disparità con le pulsioni sessuali. In quasi tutti i casi, il compromesso sulla frequenza viene fatto a favore della persona con il desiderio sessuale inferiore. Se uno vuole fare sesso cinque volte alla settimana e l'altro cinque volte al mese, è altamente improbabile che dica: "Giusto!". Tre volte alla settimana è allora!'.

Di solito non è un vero compromesso. L'unica ragione per cui le persone sono d'accordo è che sanno che l'accordo non detto (o parlato) è che cercheranno di soddisfarsi quando il sesso del partner non è disponibile.

ECCO COSA PENSANO LE DONNE DELLE SESSIONI SESSUALI DEL LORO PARTNER

Ecco cosa mi hanno detto.

«So che aspetta che io esca di casa prima di farlo. Evidentemente ha qualche bisogno insoddisfatto che non posso soddisfare. Sembra subdolo.'

«L'ho trovato mentre lo faceva sotto una coperta nel suo ufficio. Avrebbe potuto svegliarmi per fare sesso e sarei stato felice di darglielo. Mi ha fatto sentire indesiderato e poco attraente.'

"Penso che al mio partner piaccia pensare che mi darebbe fastidio - gli piace molto quando mi comporto in modo geloso - ma onestamente non mi importa di meno se lo fa."

'Mi piace vederlo farlo, lo trovo sexy. È normale e sano. L'unico problema che avrei mai avuto è se stesse influenzando negativamente la nostra vita sessuale in qualche modo.'

'Finché non è con qualcuno su Instagram o qualcuno che conosce. Sarebbe un fallimento. Ma per il resto, mi va benissimo."

"Non penso che sia un male non volere che il tuo partner guardi e pensi alle altre persone in modo sessuale quando sei in una relazione monogama."

Se stai chiedendo al tuo partner di smettere di masturbarsi perché vuoi che faccia più sesso con te, vai avanti e suggeriscilo.

Chiedere loro di fermarsi e di sopportare che i loro bisogni sessuali non siano soddisfatti è irragionevole – e pericoloso.

Un partner sessualmente insoddisfatto è infelice.

Non esistono ricerche che colleghino il non "permesso" di masturbarsi all'infedeltà, ma ci sono molte prove aneddotiche che dimostrano che potrebbe essere più tentato di tradire.

Avrà meno controllo del suo orgasmo

La masturbazione ci insegna come funziona il nostro corpo: cosa ci piace e cosa non ci piace. Per le donne, il sesso da solista è solitamente il modo in cui impariamo per la prima volta come avere un orgasmo. Per gli uomini è un mezzo importante per imparare a controllare l'eiaculazione.

Se soffre di eiaculazione precoce, è probabile che gli succeda di più se smette di masturbarsi. Non solo perché fare sesso da solista prima di fare sesso con te significa che durerà più a lungo. Ma perché imparare a controllare il momento dell'inevitabilità pre-eiaculatoria è meglio padroneggiarlo durante la masturbazione. Il 'Peaking' – imparare a controllare i livelli di desiderio – è una tecnica che può essere eseguita solo durante il sesso da soli.

Perderà molti benefici per la salute

Integrare gli orgasmi che stai già avendo con il tuo partner con altri extra da solista è un'ottima notizia per la tua salute.

La masturbazione fornisce sollievo dallo stress e dal dolore e rafforza il sistema immunitario. Migliora la salute del cuore, riduce l’ansia, riduce il rischio di diabete di tipo 2 e, negli uomini, può aiutare a prevenire il cancro. Più un uomo eiacula, minore è il rischio di cancro alla prostata.

È anche un sonnifero naturale. Gli orgasmi regolari innescano il rilascio di ossitocina ed endorfine, migliorando il nostro umore e facendoci sentire più felici e soddisfatti.

Più orgasmi ha il tuo corpo, meglio si sente.

COME REAGIRESTI SE IL TUO PARTNER TI VIETA IL SESSO SOLO?

Ecco cosa hanno detto gli uomini quando ho posto quella domanda.

"È il mio corpo, non ho bisogno del tuo lasciapassare per darmi piacere."

"Ho avuto una ex che insisteva perché le dicessi quando avevo intenzione di masturbarmi. Voglio dire, sul serio? Chi progetta una cosa del genere?'

'Sono sensibile e raggiungo l'orgasmo velocemente. Troppo velocemente. Fare molto sesso da solista mi aiuta a trattenermi quando faccio sesso con lei. Avrebbe un effetto negativo sul nostro sesso insieme."

«Sarei furioso. Anche mia moglie si arrabbierebbe molto se le dicessi quando può e quando non può toccare il proprio corpo. È autoritario e arrogante pensare di avere il diritto di dettare ciò che il tuo partner fa al suo corpo in privato.'

'Masturbarsi è diverso dal sesso. Il sesso con lei è come un pasto di tre portate, il sesso da solista è uno spuntino che prendi quando hai fame.'

«Mia moglie non è una bambola del sesso. Non è nella mia vita con cui fare sesso ogni volta che ne ho voglia. Se ho voglia di scendere e mi accorgo che non è il momento, è rispettoso del fai da te.'

'Se ho un partner, allora perché dovrei desiderare di masturbarmi? Vorrei salvare quell'esperienza orgasmica e condividerla con loro. Se gli uomini vogliono ancora masturbarsi con un partner accanto a loro, manca qualcosa - e probabilmente è una comunicazione onesta.'

«È semplicemente qualcosa che faccio. Non ci penso più. Non riesco a immaginare di avere un partner che mi dice di smettere. La mia reazione sarebbe: 'Sei mia madre o la mia amante?'.'

'Se la mia futura ragazza prendesse in considerazione l'idea di masturbarsi e tradirla, non lo farei. La sua felicità sarà sempre la mia priorità."

È mai giusto vietare al proprio partner di masturbarsi?

No. Ma va bene chiedere loro di prendersi una pausa, se – e solo se – lo scopo è quello di migliorare il sesso del partner.

Se uno di voi si masturba regolarmente, fermarsi potrebbe aumentare il desiderio reciproco. Essere l'unica fonte di stimolazione sessuale l'uno dell'altro può essere incredibilmente erotico e avvicinarvi.

Ti renderà anche più in sintonia con il ciclo naturale del desiderio dell'altro. Se il tuo partner ti dice ogni volta che sente il bisogno di fare sesso, avrai un'indicazione reale di quanto spesso lo desidera davvero. Ciò potrebbe incoraggiarvi entrambi a essere più equi con il compromesso "quanto spesso", quindi non è così fortemente sbilanciato nei confronti della persona con basso desiderio sessuale.

Anche non guardare il porno può avere conseguenze positive, soprattutto per gli uomini che confondono il sesso porno con il sesso nella vita reale. Il porno è intrattenimento, non educazione sessuale.