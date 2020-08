25 ago 2020 15:43

A NASO HAI IL COVID - CON L’ARRIVO DELL’AUTUNNO COME FACCIAMO A DISTINGUERE GIÀ IN CASA UN’INFLUENZA DAL CORONAVIRUS? TRA I SEGNALI DELLA PRESENZA DEL COVID C’È LA PERDITA DELL’OLFATTO E DEL GUSTO: NON SI RIESCONO A IDENTIFICARE GLI ODORI E NON SI È IN GRADO DI DISTINGUERE TRA AMARO E DOLCE. DI SOLITO IL NASO NON È CHIUSO E NON COLA – OCCHIO ALL’INCUBAZIONE E ALLA TOSSE…