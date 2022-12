9 dic 2022 18:11

NON CI SONO PIÙ LE PATONZE DI UNA VOLTA - DONALD INGBER, BIOINGEGNERE AD HARVARD, È RIUSCITO A RICREARE UNA VAGINA SU UN CHIP: SE VI SEMBRA UNA STRONZATA CERVELLOTICA, IN REALTÀ, DOVETE SAPERE CHE IL CHIP HA RIPRODOTTO CON SUCCESSO LE CARATTERISTICHE CHIAVE DEL MICROBIOMA VAGINALE – A ADESSO I MEDICI HANNO IN MANO UNO STRUMENTO PER TESTARE LE CURE CONTRO LA…