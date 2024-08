18 ago 2024 09:12

NON SIAMO I WATUSSI – DA QUALCHE ANNO I NOSTRI BAMBINI NON CRESCONO PIÙ: SECONDO UNA RICERCA IN ITALIA DAL 1985 AL 2020 L’ALTEZZA MEDIA DI BAMBINI E ADOLESCENTI È SOSTANZIALMENTE STABILE – SE DAGLI INIZI DEL 1900 AGLI ANNI ‘80 I RAGAZZI MEDIAMENTE ERANO AUMENTATI DI CIRCA 10-12 CM, ORA CI SI È ATTESTATI SUI 177,8 CENTIMETRI PER UN UOMO E 164,6 CENTIMETRI PER UNA DONNA – COME È POSSIBILE? PROBABILMENTE ABBIAMO RAGGIUNTO IL NOSTRO TARGET GENETICO, OVVERO…