4 giu 2024 15:54

NON TUTTA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE VIEN PER NUOCERE - L'APPLICAZIONE DI QUESTA NUOVA TECNOLOGIA STA APRENDO NUOVE STRADE PER OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE DI FARMACI – GLI ESPERTI RIVELANO CHE GLI ALGORITMI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO, BASATI SUL "MACHINE LEARNING", PERMETTONO DI IDENTIFICARE E CORREGGERE INEFFICIENZE O ANOMALIE, CONSENTENDO DI PRODURRE UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI FARMACI A UN COSTO INFERIORE...