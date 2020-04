GLI ORMONI DELLA SALVEZZA? NEGLI USA ALCUNI RICERCATORI DI NEW YORK E LOS ANGELES STANNO TRATTANDO I PAZIENTI MASCHI MALATI DI CORONAVIRUS CON ESTROGENI E PROGESTERONE, OVVERO GLI ORMONI PRODOTTI IN MAGGIORE QUANTITÀ NELLE DONNE – ALLA LUCE DEL FATTO CHE LE DONNE SI AMMALANO MENO GRAVEMENTE, I MEDICI SPERANO DI RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO DEGLI UOMINI, PREVENENDO DANNOSE…

Ormoni femminili sugli uomini come arma contro il Coronavirus: è l'ipotesi che stanno verificando alcuni medici americani in un paio di esperimenti clinici a New York e a Los Angeles. Lo scrive il New York Times. L'ipotesi parte dalla constatazione che le donne, che si tratti della Cina, dell'Italia o degli Usa, hanno meno probabilità di ammalarsi gravemente e più probabilità di sopravvivere.

Ci si è chiesti quindi se gli ormoni prodotti in maggiore quantità dal sesso femminile possano essere efficaci. La scorsa settimana alcuni dottori della Renaissance School of Medicine alla Stony Brook University di Long Island hanno cominciato a trattare pazienti con estrogeni nella speranza di rafforzare il loro sistema immunitario. I risultati preliminari saranno disponibili in alcuni mesi.

La prossima settimana invece alcuni loro colleghi a Los Angeles cominceranno a curare dei malati con un altro ormone predominante nelle donne, il progesterone, che ha proprietà anti infiammatorie e può prevenire dannose iperreazioni del sistema immunitario.

"Pensiamo che gli ormoni siano protettivi"

"C'è una forte differenza tra il numero degli uomini e delle donne nei reparti di terapia intensiva e gli uomini stanno chiaramente facendo peggio", ha osservato la dottoressa Sara Ghandehari, pneumologa e medico di terapia intensiva al Cedars-Sinai di Los Angeles, che e' il principale investigatore nello studio sul progesterone.

Ghandehari ha riferito che il 75% dei pazienti della sua rianimazione e quelli intubati sono uomini. La dottoressa ha sottolineato che anche le donne incinta, che hanno alti livelli di estrogeno e progesterone, tendono ad avere forme lievi di coronavirus.

"Qualcosa che ha a che fare con l'essere donna e' protettivo, come pura la gravidanza, e questo ci fa pensare agli ormoni", ha spiegato. Ma alcuni esperti che studiano le differenza di sesso nell'immunita' hanno ammonito che gli ormoni potrebbero non essere la soluzione che alcuni sperano, ricordando che anche le pazienti anziane malate di covid-19 sopravvivono piu' a lungo dei pazienti maschi e che nelle donne c'e' una drastica riduzione dei livelli di ormoni dopo la menopausa.

