11 mar 2020 14:11

PALOMBA ART ATTACK: IL TUTORIAL PER FARSI LA MASCHERINA IN CASA CON 10 CENTESIMI (VIDEO) - ''IL PROFESSOR GARBAGNATI CI DICE CHE LA MASCHERINA È MEGLIO INDOSSARLA, E VISTO CHE NON SI TROVANO PIÙ IN GIRO VI SPIEGO COME FARLA CON UN FOGLIO DI CARTA DA FORNO, DUE ELASTICI E UNA SPILLATRICE'' - AH, E TENETE GLI OCCHIALI: IL VIRUS SI INFILA PURE DAGLI OCCHI...