LA PANDEMIA TUTTI GLI STATI SI PORTA VIA - BILL GATES: ''NON ERAVAMO PREPARATI ANCHE SE SAPEVAMO CHE SAREBBE ARRIVATA. ORA DOBBIAMO PREPARARCI A PRODURRE MILIARDI DI DOSI DI VACCINO E ACCELERARE LA RICERCA. IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI SANITARI È GRAVEMENTE PERTURBATO, AUMENTERANNO LE MORTI PER MALATTIE INFETTIVE. IN AFRICA, I BAMBINI NON SONO PIÙ VACCINATI, LE DONNE NON VENGONO PIÙ NEI CENTRI SANITARI PER PARTORIRE E GLI INTERVENTI DI ROUTINE SONO SOSPESI. SMETTERE DI FINANZIARE L'OMS VUOL DIRE SMETTERE DI LOTTARE CONTRO LA POLIO''

Dalla rassegna stampa di ''Epr Comunicazione''

In un'intervista esclusiva con Le Monde Bill Gates discute i temi legati alla pandemia di Covid-19, che ha già fatto quasi 388.000 vittime, di cui almeno 29.000 in Francia.

Più di 170 vaccini contro Covid-19 sono attualmente in fase di sviluppo. È un segno di competizione virtuosa tra laboratori o di mancanza di coordinamento?

È vero che c'è una leggera mancanza di coordinamento, ma l'Europa in generale - e il presidente Emmanuel Macron in particolare - sta cercando di colmare questa lacuna. Il gruppo di lavoro che hanno costituito sta cercando di determinare quali vaccini saranno finanziati, come produrli, come garantire che raggiungano coloro che ne hanno più bisogno. Spero che questo aiuti a far emergere i migliori candidati - forse una dozzina - e a farli entrare in produzione entro il 2021.

Teme un impatto negativo dell'epidemia sulla gestione di altre malattie nei paesi più poveri?

BILL GATES TED TALK

Il funzionamento dei sistemi sanitari è gravemente perturbato, quindi possiamo aspettarci un aumento dei decessi per malattie infettive. In Africa, milioni di vite sono a rischio perché i bambini non sono più vaccinati, le donne non vengono più nei centri sanitari per partorire e gli interventi di routine sono sospesi. Anche per questo la ricerca di un vaccino deve essere accelerata.

Su iniziativa della Commissione europea, il 4 maggio i donatori di tutto il mondo si sono impegnati a investire 7,4 miliardi di euro contro la pandemia. Le risorse mobilitate sono commisurate alla posta in gioco?

È da molto tempo che dico - e non sono l'unico - che i governi dovrebbero investire di più nella preparazione alle pandemie. Purtroppo, sono stati spesi pochi soldi per questo e non siamo preparati come avremmo potuto. Ora che stiamo affrontando questa sfida, i leader - dei paesi, delle aziende farmaceutiche - stanno lavorando insieme per trovare una soluzione. È un vero peccato che gli Stati Uniti non siano più coinvolti indicando come parteciperebbero allo sforzo globale.

BILL GATES TED TALK

Quale sarebbe l'impatto di un disimpegno degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)?

Sarebbe una pessima notizia se gli Stati Uniti continuassero su questa strada. Penso che il paese dovrebbe rimanere membro. L'OMS non è perfetta, ma ha un importante ruolo di coordinamento nella lotta contro questa e le future pandemie. Circa un terzo del denaro che gli Stati Uniti danno all'OMS - probabilmente più di un terzo - finanzia la politica di eradicazione della polio. Non credo che i cittadini americani vogliano fermare questo programma, a rischio di paralizzare milioni di bambini in tutto il mondo.

Come si può rendere un vaccino contro Covid-19 un bene pubblico globale, come richiesto dall'OMS e dalle Nazioni Unite?

BILL GATES

La questione chiave è aumentare la capacità produttiva il più rapidamente possibile. Abbiamo individuato fabbriche in tutto il mondo con la capacità necessaria. Potremmo raggiungere una produzione di oltre 1 miliardo di dosi di vaccino all'anno. Le aziende farmaceutiche vogliono questi prodotti, che difficilmente si trasformeranno in una macchina a scopo di lucro.

Perché le principali aziende farmaceutiche si sono opposte a un pool di brevetti per i vaccini e le terapie alla Covid-19?

Chiunque dica che l'accesso ai vaccini ha a che fare con la proprietà intellettuale non capisce cosa significa fare un vaccino. Noi diciamo: fateci un vaccino che ha superato uno studio di sicurezza ed efficacia di fase 3. Non si tratta di fare vaccini generici! Si tratta di prodotti estremamente complessi e devono essere sicuri.

Cosa si aspetta dalla conferenza sul rifornimento di Gavi?

bill gates

Nonostante le incredibili sfide che stiamo affrontando, i Paesi vogliono mantenere il Gavi forte per tutti i vaccini, ma anche lanciare un fondo specifico per finanziare la ricerca di un vaccino contro il Covid-19. Il Congresso degli Stati Uniti, che decide l'assegnazione dei fondi, è sempre stato generoso con Gavi. Siamo sicuri che questo darà un buon inizio alla ricerca di un vaccino. Ci vuole cooperazione, generosità, scienza e Gavi può mostrare tali risultati.

bill gates