PARTIAMO MALE - IN GRAN BRETAGNA DUE VACCINATI AL COVID HANNO AVUTO REAZIONI ALLERGICHE SIMILI A QUELLE DI CUI AVEVANO GIÀ SOFFERTO IN PASSATO - L'AGENZIA DEL FARMACO BRITANNICA HA RASSICURATO SULLE CONDIZIONI DEI DUE MA POI HA PRECISATO: “CHI IN PASSATO HA AVUTO GRAVI ALLERGIE A VACCINI, MEDICINE E CIBO, OPPURE CHI PORTA SEMPRE CON SÉ UN AUTOINIETTORE DI ADRENALINA, FAREBBE BENE A NON SOTTOPORSI AL VACCINO PFIZER/BIONTECH”

Antonello Guerrera per www.repubblica.it

Il giorno dopo lo storico V-Day in Regno Unito, ossia l’inizio della vaccinazione di massa anti Coronavirus, le autorità sanitarie britanniche rendono nota un’avvertenza: chi soffre di “allergie significative” di lunga data farebbe bene a rinunciare a farsi somministrare il vaccino di Pfizer/BioNTech, almeno per ora. Questo perché tra le centinaia di vaccinati di ieri in Uk, due persone hanno riscontrato reazioni allergiche simili a quelle di cui avevano già sofferto in passato.

I due vaccinati, due operatori di circa 40 anni di case di riposo britanniche in prima linea per la somministrazione insieme a pazienti Rsa, ultra 80enni e medici e infermieri pubblici, stanno comunque bene: non hanno avuto forti reazioni e "sono già sulla via del recupero", ha sottolineato il capo della Nhs (la sanità pubblica britannica) Stephen Powis.

Nulla di grave insomma, dicono gli esperti, anche perché molto spesso nelle prime somministrazioni dei vaccini in generale si hanno reazioni simili su un campione molto ampio. Tuttavia, la Mhra (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), ossia l'agenzia del farmaco britannica che ha approvato una settimana fa il vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech (efficace al 95% secondo alcuni studi), ha voluto essere estremamente trasparente e scrupolosa e quindi oggi ha avvertito tutti coloro che vorranno vaccinarsi che al momento è consigliato di non farlo se in passato si è sofferto a lungo di allergie significative: “Tutti coloro in questa condizione”, spiega un comunicato ufficiale della Mhra, “ossia che in passato hanno avuto gravi allergie a vaccini, medicine e cibo, e cioè reazioni anafilattoidi, oppure coloro cui è stato già prescritto di portare sempre con sé un autoiniettore di adrenalina, farebbero bene a non sottoporsi al vaccino Pfizer/BioNTech”.

Ieri il Regno Unito ha lanciato il programma di vaccinazione di massa anti Coronavirus. Circa tre milioni di persone saranno vaccinate entro la fine dell’anno con il Pfizer BioNTech. Il governo, soprattutto grazie all’imminente arrivo di altri vaccini come quello di Oxford e Moderna, conta di poter vaccinare tutta la popolazione sul suolo britannico entro l’estate del 2021.