18 mar 2020 13:03

PERCHÉ SI MUORE PIÙ IN LOMBARDIA CHE NEL RESTO D’EUROPA? – ILARIA CAPUA A DIMARTEDÌ: “O C'È UN VIRUS PIÙ AGGRESSIVO O È DIFFICILE SPIEGARE PERCHÉ QUEL DATO SIA COSÌ DISSONANTE. È POSSIBILE CHE GLI OSPEDALI ABBIANO IMPIANTI DI AERAZIONE CHE NON GARANTISCONO LA SICUREZZA DI PERSONE IMMUNODEPRESSE?” – “È IMPORTANTE SAPERE IL NUMERO DEGLI INFETTI, NEL MOMENTO IN CUI SI PRODUCONO ANTICORPI IL VIRUS SI FERMA. SE SI COMPORTERÀ COME UN RAFFREDDORE NON SERVIRÀ UN VACCINO” – VIDEO