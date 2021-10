PILLOLE DI OTTIMISMO - FLUVOXAMINA RIDUCE IL RISCHIO DI OSPEDALIZZAZIONE NEI PAZIENTI CHE SONO A PIÙ ALTO RISCHIO DI RICOVERO A CAUSA DEL COVID – IL FARMACO VIENE USATO PER TRATTARE LA DEPRESSIONE E I DISTURBI OSSESSIVO-COMPULSIVI E HA UN PREZZO DI LISTINO DI CIRCA 20 EURO – “IDENTIFICARE TERAPIE POCO COSTOSE, AMPIAMENTE DISPONIBILI ED EFFICACI CONTRO IL COVID-19 È DI GRANDE IMPORTANZA…”

Articolo del “Financial Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Uno studio rileva che un antidepressivo economico riduce il rischio di ricovero al Covid. Lo studio mostra che la fluvoxamina riduce la necessità di permanenza in un reparto di emergenza o di trasferimento in un altro ospedale

Un antidepressivo economico riduce il rischio di ospedalizzazione nei pazienti ambulatoriali Covid-19 che sono a più alto rischio di malattia grave, ha rilevato uno studio. Scrive il Financial Times.

I ricercatori in uno studio peer-reviewed pubblicato su The Lancet Global Health hanno scoperto che la fluvoxamina, che è usata per trattare la depressione e i disturbi ossessivo-compulsivi, ha ridotto la necessità di permanenza in reparti di emergenza Covid o di trasferimento in un altro ospedale.

Si tratta del più grande studio clinico fino ad oggi per valutare l'efficacia del farmaco nei pazienti ambulatoriali Covid, e fa seguito a precedenti prove promettenti.

"Identificare terapie poco costose, ampiamente disponibili ed efficaci contro il Covid-19 è di grande importanza, e riproporre farmaci esistenti che sono largamente disponibili e hanno profili di sicurezza ben compresi è di particolare interesse", ha detto il dottor Edward Mills della McMaster University in Canada, co-ricercatore principale della sperimentazione.

"I recenti sviluppi e le campagne di vaccinazione si sono dimostrati efficaci e importanti nel ridurre il numero di nuovi casi sintomatici, ricoveri e decessi dovuti al Covid-19. Tuttavia, il Covid-19 rappresenta ancora un rischio per gli individui nei paesi con basse risorse e accesso limitato alle vaccinazioni", ha detto.

Dei 741 pazienti in Brasile che hanno ricevuto 100 mg del farmaco due volte al giorno, 79 hanno richiesto un soggiorno prolungato in un ambiente di emergenza o di ricovero, rispetto ai 119 su 756 che hanno ricevuto un placebo.

Penny Ward, visiting professor in medicina farmaceutica al King's College di Londra, ha detto che i risultati erano "promettenti", soprattutto se si considera il prezzo e la disponibilità del prodotto.

Tuttavia, ha detto che lo studio aveva limitazioni, in particolare per quanto riguarda l'impatto sugli esiti più gravi. Il livello di protezione offerto nei casi di emergenza era incerto perché i pazienti vaccinati sono stati esclusi dalla sperimentazione, ha aggiunto.

Non è inoltre chiaro se il farmaco ha benefici per popolazioni più ampie, compresi quelli senza fattori di rischio, hanno detto gli esperti che non sono stati coinvolti nello studio.

ivermectina 2

La fluvoxamina ha un prezzo di listino di circa 17 sterline nel Regno Unito, secondo i dati del British National Formulary.

Mentre il numero di trattamenti disponibili per il Covid è aumentato da quando la pandemia è emersa, la maggior parte sono costosi o difficili da produrre e somministrare, mettendoli fuori dalla portata delle persone in molte parti del mondo.

Idrossiclorochina

Un certo numero di farmaci riproposti, tra cui l'ivermectina e l'idrossiclorochina, sono stati inizialmente ritenuti in grado di conferire benefici, ma hanno fallito in studi rigorosi. Altri agenti riproposti, come il remdesivir antivirale di Gilead Sciences somministrato per via endovenosa, offrono un beneficio limitato a fronte di prezzi elevati. Il desametasone, uno steroide, è economico e ampiamente disponibile, ma viene somministrato più tardi nel corso della malattia.

molnupiravir

Molnupiravir, un farmaco orale prodotto da Merck che l'azienda sta rendendo ampiamente disponibile attraverso accordi di licenza senza diritti d'autore, è stato acclamato come un trattamento antivirale innovativo poiché è dato per via orale ed è facile da produrre.