18 mag 2021 19:10

PORCO CANE! IN GRAN BRETAGNA CI SONO SEI MILIONI DI CANI IN SOVRAPPESO PER COLPA DEI PADRONI CHE LI HANNO VIZIATI E FATTI INGOZZARE DURANTE I MESI DEI VARI LOCKDOWN - LA CALCIATRICE DEL CHELSEA E DELLA NAZIONALE BETHANY ENGLAND HA ORGANIZZATO SUI SUOI SOCIAL OGNI VENERDÌ LE OLIMPIADI PER CANI PER AIUTARE GLI ANIMALI A TORNARE IN FORMA...