PORNO COMBINA GUAI – PIÙ I RAGAZZI GUARDANO IL PORNO, PIÙ HANNO DUBBI SULLE PROPRIE PRESTAZIONI E SOFFRONO DI PROBLEMI SESSUALI. AL CONTRARIO, NELLE DONNE IL CONSUMO DI PORNOGRAFIA ACCRESCE LA SENSAZIONE DI COMPETENZA SESSUALE – LO DIMOSTRA UNO STUDIO DI DUE PSICOLOGI SVIZZERI CONDOTTO SU UN CAMPIONE DI 100 MILA PERSONE – QUALCUNO SPIEGHI AI RAGAZZINI CHE ROCCO NON HA FRATELLI E NON DEVONO CONFRONTARSI CON IL SUOI 25 CENTIMETRI...

Olga Noel Winderling per www.repubblica.it

Il consumo di materiale pornografico è in costante crescita soprattutto fra i maschi, confermando un convincimento diffuso supportato dai dati: sì, il tema interessa gli uomini nella stragrande maggioranza dei casi. Come dimostrano gli utenti di Pornhub – il colosso canadese della pornografia in rete – donne solo nel 35 per cento dei casi, molto spesso per condividere un’esperienza con il partner.

L’argomento merita attenzione, specie per quanto riguarda i più giovani, e infatti si moltiplicano gli studi che indagano gli effetti del porno sulla vita delle persone. Va detto, tuttavia, che le conclusioni degli esperti rimangono opposte: per alcuni il suo consumo favorirebbe la sessualità; per altri invece rappresenterebbe una minaccia all’espressione di sé e a un “sano” rapporto con il piacere.

Jacques Berent, ricercatore e docente di psicologia all’Università di Ginevra, e il collega Nicolas Sommet (SNSF Ambizione Lecturer in social psychology, centro LIVES, facoltà di Losanna) hanno deciso di affrontare la questione da un altro punto di vista, impegnandosi in una ricerca che finalmente potesse rispondere alla seguente domanda: “Qual è l’effetto della pornografia sulla sessualità degli uomini e quale, invece, su quella delle donne?”.

Ed ecco la sorpresa: “Da un lato, abbiamo scoperto che più gli uomini guardano il porno, più riferiscono di avere dubbi sulle proprie prestazioni e di soffrire di problemi sessuali, per esempio in termini di pulsioni o di erezione, con conseguente insoddisfazione delle partner”, spiega Sommet.

“Al contrario, abbiamo riscontrato che nelle donne il consumo di pornografia accresce la sensazione di competenza sessuale, riduce le problematiche e tutto questo si traduce anche in una maggiore soddisfazione dei partner”.

Naturalmente si tratta di una tendenza generale, dove sono previste eccezioni, ma i risultati del nuovo studio risultano chiari: “Negli uomini, l'uso della pornografia diminuisce la fiducia sessuale, il funzionamento e quindi la soddisfazione del partner. Mentre si osserva la tendenza opposta per le donne”.

L’indagine è stata condotta nel massimo rigore, con il cosiddetto campione Wave 1 di 100.000 partecipanti intervistati nel 2015 e il campione Wave 1-3 di 22.000 persone seguite annualmente dal 2015 al 2017. “L'età media era di 21 anni, con il 90 per cento dei partecipanti tra i 18 e i 25”, riprende Nicolas Sommet. “Il fatto è che la giovane età adulta è un periodo-chiave nello sviluppo della sessualità, e nella letteratura scientifica esiste un dibattito di lunga data sull'influenza dell'uso del porno sui ragazzi.

Alcuni ricercatori suggeriscono che il porno distorca le opinioni dei giovani sulla sessualità e abbia un impatto negativo su di loro. Ma altri hanno messo in guardia contro gli "approcci di ricerca basati sul danno", che cioè si concentrano quasi esclusivamente sul lato negativo ignorando gli effetti neutri o forse anche benefici che il porno potrebbe esercitare. Quindi abbiamo deciso di condurre questo studio molto ampio per fornire una risposta più affidabile, nel tentativo di risolvere il dibattito”.

E come vi siete spiegati, alla fine, gli effetti “positivi” e “negativi” che la pornografia esercita in modo diverso sulle donne e sugli uomini? “Sappiamo da vari studi che il porno può essere utilizzato per acquisire conoscenze su determinate tecniche sessuali, come il sesso orale.

Dal momento, però, che gli uomini tendono ad avvertire una maggiore pressione rispetto alla propria perfomance, è possibile che la pornografia trasmetta loro standard irraggiungibili nel confronto con gli attori, impedendo così di trarne ispirazione. Poiché le donne sentono meno questo tipo di pressione, è invece plausibile che il porno consenta loro di espandere i propri orizzonti”.

