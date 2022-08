IL RITORNO DELLA POLIO – A NEW YORK POTREBBERO ESSERCI MIGLIAIA CASI DI POLIOMIELITE NON DIAGNOSTICATI – L’ALLARME È STATO LANCIATO COMMISSARIA SANITARIA PER LA CONTEA DOPO CHE UN UOMO NON VACCINATO È RIMASTO PARALIZZATO: “LA MAGGIOR PARTE DEI CASI È ASINTOMATICA O LIEVEMENTE SINTOMATICA” – GLI SCIENZIATI STANNO ESAMINANDO EVENTUALI COLLEGAMENTI CON LE TRACCE DI POLIO TROVATE NELLE ACQUE REFLUE DI LONDRA E GERUSALEMME…

poliomielite

(ANSA) – A New York potrebbero esserci centinaia o addirittura migliaia di casi di poliomielite non diagnosticati. L'allarmante affermazione di una funzionaria sanitaria arriva dopo che il mese scorso un uomo non vaccinato è rimasto paralizzato a causa del virus nella contea di Rockland.

La dottoressa Patricia Schnabel Ruppert, commissaria sanitaria per la contea, ha affermato di essere preoccupata per la poliomielite che circola nel suo Stato senza essere rilevata: "L'incidenza della poliomielite paralitica è inferiore all'1% - ha spiegato -. La maggior parte dei casi è asintomatica o lievemente sintomatica e spesso questi sintomi vengono ignorati. Quindi ci sono centinaia, forse anche migliaia di casi che si sono verificati per poter vedere un caso paralitico".

POLIOMIELITE

Ruppert ha confermato che gli scienziati stanno esaminando "un collegamento" tra il caso di paralisi di New York e le tracce di polio trovate nelle acque reflue di Londra e Gerusalemme, dopo che il sequenziamento del genoma è stato condotto su campioni delle tre località.

la commissaria sanitaria di new york Patricia Schnabel Ruppert

"Questo è un problema molto serio per il nostro mondo globale - ha detto ancora -, non si tratta solo di New York. Dobbiamo tutti assicurarci che le nostre popolazioni siano adeguatamente vaccinate".

TIME SQUARE NEW YORK JONAS SALK E IL VACCINO ANTI POLIO JONAS SALK E IL VACCINO ANTI POLIO elvis presley e il vaccino contro la poliomelite 3