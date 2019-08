L’OPPIO È L’OPPIO DEI POPOLI – MELANIA RIZZOLI CI SPIEGA COS’È IL FENTANYL: “SINTETIZZATO PER LA PRIMA VOLTA NEL 1960 PER CONTRASTARE IL DOLORE INCOERCIBILE, IL SOVRADOSAGGIO ANCHE DI 1 MILLIGRAMMO PROVOCA DEPRESSIONE RESPIRATORIA, ALLUCINAZIONI, COMA, SHOCK ANAFILATTICO, ARRESTO CARDIACO E MORTE” – “LA DOSE LETALE È L’EQUIVALENTE DI UN GRANELLO DI POLVERE, BASTA TOCCARLO O INALARLO PER CASO E…”

Melania Rizzoli per “Libero Quotidiano”

fentanyl (2)

La dose letale per l' essere umano è di soli 2 milligrammi, l' equivalente di un granello di polvere. Basta toccarlo o inalarlo per caso e arriva la morte per arresto cardiaco. È l' oppioide sintetico tra i più potenti che esista, cento volte più potente della morfina, uno straordinario analgesico usato, sotto strettissimo controllo medico, per la gestione del dolore nei malati oncologici terminali, inserito nella lista dei farmaci essenziali per il trattamento dei tumori in stato avanzato, mentre, in combinazione con altre sostanze, viene impiegato in micro dosi nella anestesia generale profonda.

paul janssen 2

Sto parlando del Fentanyl, sintetizzato per la prima volta nel 1960 dal farmacologo Paul Janssen per contrastare il dolore incoercibile, una molecola il cui sovradosaggio anche di 1 milligrammo provoca depressione respiratoria, allucinazioni, coma, shock anafilattico, arresto cardiaco e morte. Persino il solo contatto accidentale può essere letale, al punto che le forze dell' ordine, nel caso debbano intervenire nel tentativo di salvare qualcuno in overdose, o in caso di sequestro di dosi, hanno l' obbligo di indossare maschere, guanti e tute ermetiche durante le operazioni.

melania rizzoli

È il farmaco che una settimana fa ha stecchito in pochi minuti un italiano di oltre 90 chili, lo chef 39enne Andrea Zamperoni, a New York, perché, a meno che non si lavori in ambito medico, pochi conoscono e sanno maneggiare questa molecola eccezionale per efficienza e pericolosa in mani inesperte, che negli Stati Uniti sta creando più morti che gli incidenti stradali, ed è balzata in pochi anni al primo posto fra le cause di morte tra i giovani, al punto che lo stesso Donald Trump ha parlato di emergenza nazionale e obbligato medici, poliziotti, pompieri e personale di soccorso a girare muniti di Naxolone, il farmaco antagonista degli effetti del Fentanyl e altri stupefacenti.

ANDREA ZAMPERONI

CEROTTO E LECCA-LECCA

fentanyl

L' uso medicale del Fentanyl è approvato solo sotto supervisione, sotto prescrizione medica e rigido controllo sanitario, e il suo impiego abituale è giustificato solo in caso di grave patologia oncologica incurabile: in questi casi la via di somministrazione più comune per ottenere l' effetto antalgico è quella transdermica, tramite cioè un cerotto da applicare sulla pelle, denominato Durogesic, il cui dosaggio è stabilito dalle dimensioni del cerotto, anche se gli effetti e l' efficacia possono variare da individuo a individuo in base alle caratteristiche corporee e al sito di applicazione.

durogesic 1

ANDREA ZAMPERONI

Ultimamente è stato introdotto un primo lecca-lecca a base di Fentanyl, una formulazione oro-mucosale chiamata Actiq, e successivamente compresse oro-solubili da sciogliere in bocca denominate Fentora, tutti farmaci sintetizzati per aiutare e facilitare con diverse modalità di assunzione i malati terminali di cancro.

actiq

Purtroppo questo potente oppiaceo è stato intercettato dalla produzione e dal commercio illegale, utilizzato come sostituto economico dell' eroina, e più di recente ha fatto il suo ingresso nel giro della cocaina, mischiato, all' insaputa degli acquirenti, per tagliare le partite di altri stupefacenti, aumentandone la pericolosità e le complicanze letali. Il mercato illegale, inoltre, offre altri prodotti di sintesi derivati dal Fentanyl, alcuni dei quali più temibili e potenti, come il Carfenantil (nome commerciale Wildnil), che si stima cento volte più potente del Fentanyl e quindi 10mila volte più potente della morfina (questo farmaco ha trovato largo impiego nella pratica veterinaria per immobilizzare in pochi secondi animali di grandi dimensioni come gli elefanti).

naloxone

SEGNALE DI PERICOLO

Secondo le autorità internazionali il principale produttore illegale di tali molecole sintetiche è la Cina, e il principale mercato di riferimento gli Stati Uniti. In Italia il problema ancora non esiste, nel Dipartimento Antidroga non c' è traccia di sequestri di questo farmaco, e i tossicodipendenti italiani non cercano il Fentanyl in quanto tale, anche se è possibile trovarlo coniugato illegalmente con altre sostanze stupefacenti, per esempio per potenziare l' eroina, un segnale di pericolo da non sottovalutare.

paul janssen 1

L' uso illecito più comune e più praticato del Fentanyl consiste nello schiacciare le compresse e poi sniffarle, e più alto è il dosaggio, anche di pochi granelli di polvere, più alto è il rischio di overdose e di arresto cardiaco.

L' effetto analgesico della molecola di Fentanyl è immediato, sale rapidissimamente nel sangue, e il farmaco fornisce anche la maggior parte degli effetti tipici degli oppiacei, perché oltre all' analgesia provoca immediata ansiolisi, euforia, sensazione di benessere totale, poiché raggiunge rapidamente il sistema nervoso centrale, dove si lega fino a provocare sonnolenza, depressione respiratoria e coma, a secondo delle dosi.

actiq 5

Infatti il Fentanyl è utilizzato comunemente in micro-grammi nell' induzione dell' anestesia associato ad un agente ipnotico come il Propofol, e se ne sfrutta la azione analgesica anche in molte procedure diagnostiche o terapeutiche, quali ad esempio l' endoscopia, il cateterismo cardiaco, la chirurgia maxillo-facciale eccetera, anche se il suo utilizzo principale resta il dolore ingovernabile delle metastasi del cancro terminale.

paul janssen

melania rizzoli

Il Fentanyl è diventato però in pochi anni una delle droghe più ricercate ed acquistate nel mercato clandestino nel dark web, viene recapitata a domicilio in una normale busta da lettere, e le autorità stimano un aumento del 74% degli acquisti online rispetto al 2015, con un numero di morti negli Stati Uniti che ha superato le 140mila unità nel 2018, una strage silenziosa ed incredibile.

actiq 1

Una dose di 800 micro-grammi di Fentanyl equivale a 200 milligrammi di morfina pura, e raggiunge il suo effetto in 30 secondi, contro i 25/30 minuti della morfina in compresse, e se somministrato rapidamente per via endovenosa in pochi secondi raggiunge il massimo effetto analgesico e depressivo respiratorio, provoca rigidità dei muscoli bronchiali e laringei causando il blocco della respirazione.

actiq 3

durogesic 2

La cosa più assurda è che il Fentanyl arriva dal mondo della farmaceutica per essere usato in micro dosi dagli specialisti come anestetico ed antidolorifico, come cura palliativa per alleviare le sofferenze di persone destinate a morire, che ne farebbero volentieri a meno, non è facilmente reperibile senza rigida, certificata e nominativa prescrizione medica, mentre negli Usa le più facili prescrizioni hanno fatto sì che arrivasse nel mondo dello spaccio, ed è notizia di questi giorni che la ditta Johnson & Johnson, storica produttrice di oppioidi, è stata condannata per aver spinto i medici a prescrivere stupefacenti, sottovalutando e minimizzando i gravi rischi.

fentanyl (1)

IN RETE SENZA CONTROLLO

In Italia i controlli delle prescrizioni di tali farmaci sono rigorosi e vigilati, ma se poi queste droghe vengono trovate e reperite in vendita online, i controlli possono fare ben poco e diventano inutili, e soprattutto chi le acquista ignora che sono medicine estreme per accompagnare alla morte pazienti irrecuperabili senza farli soffrire.

fentanyl 1

E chi le ordina allegramente online non ha evidentemente alcuna nozione chimica, medica o scientifica, e non sa che quei pochi granelli di polvere provocheranno uno sballo rapido e letale, con arresto cardiaco e morte improvvisa ed immediata senza nemmeno avere il cancro, come accaduto appunto, una notte qualunque di agosto, allo chef italiano Andrea Zamperoni.

