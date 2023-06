SAPEVATE CHE PATATINE, HOT DOG E BEVANDE GASSATE POSSONO TOGLIERVI ANNI DI VITA? SECONDO UNO STUDIO PUBBLICATO SUL “NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE”, INTRODURRE NELLA PROPRIA DIETA ALCUNI SEMPLICI CIBI, LIMITANDO L’USO DI SALE, ZUCCHERO E ALTRI ADDITIVI, CONSENTE DI DIMINUIRE IL RISCHIO DI MORTALITÀ, AUMENTANDO L’ASPETTATIVA DI VITA. BASTA AGGIUNGERE UNA MANCIATA DI NOCI, CEREALI INTEGRALI E…

Non importa quanti anni hai o quanto cibo spazzatura consumi, non è mai troppo tardi per iniziare a riparare i danni causati da una cattiva dieta.

Questo è il messaggio degli scienziati che studiano come le nostre scelte alimentari influiscono sulla durata della nostra vita e sul rischio di sviluppare malattie. Hanno scoperto che le persone possono ottenere notevoli benefici per la salute a qualsiasi età riducendo gli alimenti altamente trasformati carichi di sale, zucchero e altri additivi e sostituendoli con cibi più nutrienti come frutta, verdura, noci, fagioli, lenticchie, frutti di mare e cereali integrali.

In uno studio del “New England Journal of Medicine”, gli scienziati hanno seguito circa 74.000 persone di età compresa tra i 30 e i 75 anni per oltre due decenni. Durante quel periodo, hanno analizzato le loro diete e abitudini di vita e hanno monitorato i cambiamenti in ciò che hanno mangiato. I ricercatori hanno utilizzato diversi sistemi di punteggio per valutare la qualità delle loro diete.

L'indice dava punteggi bassi agli alimenti malsani e punteggi più alti agli alimenti più sani. Più cibi nutrienti mangiavano le persone e meno cibi spazzatura consumavano, più alti erano i punteggi della loro dieta. I ricercatori hanno scoperto che le persone che avevano punteggi dietetici costantemente elevati avevano fino al 14% in meno di probabilità di morire per qualsiasi causa durante il periodo di studio rispetto alle persone che avevano diete più povere.

Ma c’è un altro dato ancora più importante: le persone che hanno migliorato le proprie abitudini alimentari hanno visto grandi benefici. I ricercatori hanno scoperto che le persone che hanno aumentato i punteggi della loro dieta solo del 20% durante lo studio hanno avuto una riduzione della mortalità di almeno l'8% durante il periodo di studio e un calo del 7-15% della probabilità di morire per malattie cardiache.

Lo studio ha rilevato che i maggiori guadagni nell'aspettativa di vita derivavano dal consumo di più legumi come fagioli, piselli, lenticchie e arachidi. Se rivedere la tua dieta sembra un compito arduo, allora inizia in piccolo aggiungendo alcuni alimenti particolarmente importanti alla tua dieta.

- Mangia una manciata di noci ogni giorno

- Aggiungi alcune porzioni di cereali integrali alla tua dieta. Passa al riso integrale invece del riso bianco.

- Mangia almeno una tazza di fagioli, lenticchie o piselli al giorno. Aggiungi i ceci a un'insalata

- Aggiungi burro di arachidi o burro di mandorle al pane tostato, alla farina d'avena o allo yogurt per colazione.

