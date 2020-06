E SE VI DICESSIMO CHE PRENDERE VITAMINE È COME BUTTARE I SOLDI NEL CESSO? UNA MOLE DI STUDI SCIENTIFICI HA DIMOSTRATO CHE ASSUMERLE NON APPORTA ALCUN BENEFICIO, DIMOSTRANDO PURE CHE LA MAGGIOR PARTE DEI NUTRIENTI O FINISCE DIRETTAMENTE NELLA TOILETTE O VIENE ELIMINATA DAL CORPO IN ALTRO MODO – LA VERITÀ È CHE LE VITAMINE DA SOLE NON SERVONO A UNA MAZZA: PER RENDERLE "UTILI" BISOGNA…

C’è bisogno di assumere vitamine?

Secondo Gwyneth Paltrow la risposta è: sì. Le sue nuove confezioni mensili di vitamine a marchio Goop, che costano 90 dollari ognuna e sfoggiano nomi come “Why Am I So Effing Tired” and “High School Genes”, dichiarano di apportare una serie di benefici per la salute, dalla spinta energetica all’accelerazione del metabolismo.

Ma c’è un problema.

Una mole di studi scientifici ha dimostrato che assumere vitamine non apporta alcun beneficio, dimostrando pure che la maggior parte dei nutrienti o finisce direttamente nella toilette o viene comunque eliminata dal corpo in altro modo.

Se assumere vitamine migliora la vostra salute, allora questi benefici dovrebbero essere riscontrabili chiaramente con studi ben controllati eseguiti sul lungo periodo. Ma non è successo.

Un lungo e recente articolo pubblicato nella rivista Annals of Internal Medicine a proposito di 27 studi condotti su vitamine (3 su concentrati multivitaminici e 24 su vitamine singole o abbinate) con un campione di oltre 400.000 persone, ha concluso che chi le assumeva non viveva più a lungo, non aveva minori casi di complicazioni cardiache né minori casi di tumore rispetto a chi non assumeva vitamine.

Un altro grande studio di lungo periodo, pubblicato a marzo sul Journal of the American Medical Association, che ha diviso circa 6.000 uomini in vari gruppi dandogli o un placebo o uno dei 4 integratori pubblicizzati per la capacità di proteggere il cervello, non ha rilevato nessun decremento nell’insorgere della demenza in nessuno dei gruppi che assumeva gli integratori.

Al contrario, le prove che abbiamo a disposizione indicano che quando iniziamo ad assumere alcuni integratori può accadere l’opposto. Uno studio approfondito condotto per molto tempo su maschi fumatori che assumevano regolarmente vitamina A ha scoperto che avevano maggiori probabilità di contrarre il tumore ai polmoni rispetto a chi non l’assumeva. E un’analisi del 2007 che valutava prove eseguite su molti tipi di integratori antiossidanti, concludeva così: “Il trattamento con beta carotene, vitamina A e vitamina E potrebbe aumentare la mortalità”.

Il contesto è importante

Sembra che il motivo per cui le vitamine e gli integratori non ci facciano molto bene derivi dal fatto che le vitamine isolate non forniscano i nutrienti nella forma necessaria al corpo.

“Il grande problema degli integratori è che forniscono vitamine fuori dal loro contesto”, ha detto nel 2007 a Scientific American Susan Taylor Mayne, ex professoressa alla Yale School of Public Health e attuale direttrice del Food and Drug Administration’s Center for Food Safety and Applied Nutrition.

Quando affondiamo i denti in una pesca succosa o in un cavolino di Bruxelles croccante, ingeriamo vitamine, e allo stesso tempo assumiamo anche molti altri nutrienti incorporati nella loro polpa. I broccoli e il cavolo contengono sostanze chimiche di origine vegetale come gli isotiocianati, ad esempio, mentre carote e pomodori contengono carotenoidi. Insieme, questi nutrienti alimentano il nostro corpo, fornendoci energia e facendoci sentire sazi.

Quindi, se avete risposto “no” alla domanda all’inizio all’articolo (C’è bisogno di assumere vitamine?), la scelta migliore per voi è quella di correggere rapidamente la vostra dieta.

Potreste, cioè, mangiare meno carne rossa, ancora meno dolci e più frutta e verdura fresca, che sono una gran fonte di vitamine A, C ed E. Le linee guida recentemente aggiornate della USDA (U.S. Department of Agricolture) richiamano queste raccomandazioni.

Molti nutrizionisti affermati ed esperti di salute pubblica raccomandano di aggiungere grassi sani come quelli dell’avocado, di pesci grassi e frutta a guscio all’elenco. E indovinate un po’: questi alimenti contengono anche livelli elevati di vitamine C ed E, di potassio, oltre ad altri nutrienti fondamentali come gli omega-3.

Buon appetito!

