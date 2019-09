SESSO E VOLENTIERI - FARE L’AMORE SI PUÒ ANCHE QUANDO SI È OVER 65 - LE “RELAZIONI TARDIVE” SONO SEMPRE DI PIÙ, A CAUSA DELLE TANTE SEPARAZIONI, PER LA MAGGIORE LIBERTÀ E ANCHE PERCHÉ GLI AMANTI MATURI NON SONO PIÙ UN TABÙ SOCIALE - GLI ESPERTI: “I 60 ANNI DI OGGI SONO I 40 DEL SECOLO SCORSO. E IL SESSO È UN TOCCASANA PER METABOLISMO E SISTEMA CARDIOVASCOLARE”

Valeria Pini per “la Repubblica Salute”

vecchi che fanno sesso

Un' altra volta ancora. Un nuovo amore che può essere ancora più profondo delle storie avute in gioventù. Perché oggi capita sempre più spesso di rimettersi in gioco e innamorarsi dopo i 60 anni. Accade a causa delle tante separazioni, per la maggiore libertà e perché "gli amanti maturi" non sono più un tabù sociale. Così l' epoca della pensione regala tempo per fare nuovi incontri.

vecchi che fanno sesso 6

E dopo una vita di corsa, fra lavoro e figli, arriva il momento per pensare a se stessi e capire cosa si desidera veramente. «I 60 anni di oggi - spiega Donata Francescato, direttore scientifico dell' Associazione per lo sviluppo psicologico dell' individuo e della Comunità e autrice di Amarsi da grandi - sono i 40 anni del secolo scorso. L' amore è diventato più libero e una persona matura avendo fatto esperienze diverse conosce meglio i propri desideri e limiti. Ma non dobbiamo dimenticare che per vivere relazioni soddisfacenti occorre che migliorino i contesti ambientali. A volte, noi italiani, siamo troppo concentrati sui nostri desideri e trascuriamo quelli del partner. Questo non aiuta mai l' amore».

vecchi che fanno sesso 4

Il nostro paese è fra quelli europei con il più alto tasso di over 65, poco meno di 14 milioni (dati Istat). Per loro, dopo anni di lavoro, si apre un nuovo capitolo della vita in cui è possibile reinventarsi e coltivare le proprie passioni. E oggi il tabù dell' età sembra dimenticato, mentre scopriamo che l' amore e il sesso aiutano a mantenerci in forma. «Un corpo sano - spiega Rossella Nappi, professoressa di Ginecologia all' università di Pavia e al Policlinico San Matteo - può fare sesso a tutte le età. Le donne che hanno rapporti sessuali in menopausa soffrono meno di atrofia vaginale.

il sesso da gustare a ogni eta 4

Il sesso è anche un toccasana per il metabolismo e per il sistema cardiovascolare». Un effetto positivo che si registra anche negli uomini dopo i 60. «I rapporti stimolano la produzione di testosterone che in questa fase della vita naturalmente cala, contribuendo al benessere dell' individuo.

Anche i pazienti che si sono operati di prostata possono far sesso. E questo li aiuta a stare bene, ricorda Aldo Franco De Rose, andrologo del Policlinico San Martino Genova.

vecchi che fanno sesso 5

Ci vuole comunque coraggio per rimettersi in gioco quando non si è più giovani. Non è facile trovare la persona giusta, ma oggi siti di incontro online e chat hanno reso più facile l' approccio. Rimane sempre la paura del primo appuntamento. «Il primo faccia a faccia porta con sé un' ansia benefica. È un momento stimolante. Poi c' è il timore di mostrarsi nudi con un corpo non più giovane, perché ci vediamo brutti e non desiderabili. Ma dobbiamo ricordare che l' attrazione sessuale conferma che diventa bello ciò che ci piace e se due anziani si piacciono questo impaccio iniziale viene di solito gioiosamente superato», spiega Donata Francescato.

vecchi che fanno sesso 2

Il sesso cambia con il passare degli anni e può anche migliorare, perché c' è più tempo da dedicare all' altro. «Bisogna sfatare il mito - aggiunge Francescato - che solo corpi giovani e belli possono godere. In molte indagini è emerso che oggi molti anziani, dai 60 ai 90, continuano ad avere una buona vita sessuale. Non separando in modo compulsivo il sesso dall' amore, volendosi bene».

vecchi che fanno sesso 1

Secondo uno studio dell' Università di Cambridge, compiuto su 6.000 sessantenni, il livello di benessere è più alto fra coloro che sono attivi sessualmente, condizione che si associa a una maggiore longevità. Mentre ricerche precedenti, segnalano migliori parametri vitali fra gli over 60 che fanno sesso.

Negli amori tardivi i partner sono più maturi e cercano di evitare gli errori fatti in passato. Sono meno malleabili rispetto ai giovani, ma più consapevoli dei propri desideri.

il sesso da gustare a ogni eta 5

«Chi capisce cosa non ha funzionato, senza dare tutte le colpe ad un partner sbagliato, fa scelte migliori. Ma dalle statistiche emerge - dice Francescato - che i secondi matrimoni si rompono di più perché molti hanno la coazione a ripetere, scelgono sempre lo stesso tipo di partner. E così fallisce anche il terzo o il quarto rapporto sentimentale.

Per questo tipo di disturbo sono molto utili i gruppi di mutuo aiuto».

il sesso da gustare a ogni eta 3

Oggi le occasioni sono di più anche perché ci sono più single. Per fare durare queste relazioni è bene evitare di fare confronti con gli ex e mettersi in gioco per cambiare le proprie abitudini.

Ma come affrontare le delusioni in caso di fallimento?

«Se ci si sente capace di conseguire dei cambiamenti, le cose saranno più semplici. Chi si sente invece impotente, reagirà soffrendo, immaginando un futuro più cupo. Chi ha fiducia in sé - dice Francescato - si farà consolare dagli amici, si impegnerà nel lavoro o aderendo a movimenti politici o al volontariato. Impegnarsi con altri per raggiungere un obiettivo comune migliora la salute. E potrebbe regalarci un nuovo amore».

sesso coniugale fare l amore anziani SESSO ANZIANI SESSO E ANZIANI il sesso piu hot da anziani ANZIANI - SESSO E VIOLENZA ANZIANI E SESSO anziani sesso il sesso da gustare a ogni eta 2 il sesso da gustare a ogni eta 1 vecchi che fanno sesso 3