12 apr 2019 17:50

SMARTPHONE, SMARTPENE - UN'APP PER SAPERE SE SI È FERTILI, CON UN KIT PER FARE TUTTO A CASA E IN MANIERA ANONIMA: PER MOLTI UOMINI PARLARE DEL PROPRIO SEME È UN TABÙ, E QUESTO SISTEMA PERMETTE UNO SCREENING DI MASSA CHE SAREBBE ALTRIMENTI DIFFICILE - CON IL CROLLO DEGLI SPERMATOZOI, L'INFERTILITÀ NELLE COPPIE ORMAI È PER IL 50% LEGATA ALL'UOMO