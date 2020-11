SORRIDI, SEI SU COVID CAMERA - LA MASCHERINA DI PLASTICA RIGIDA TRASPARENTE È L'ULTIMA MODA MA È STATA BOCCIATA DA CTS E ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: FA SCHERMO A STARNUTI E COLPI DI TOSSE MA NON IMPEDISCEALLA SALIVA DI DISPERDERSI: LE CHIRURGICHE ASSORBONO GOCCIOLINE (PER QUESTO VANNO CAMBIATE OGNI 4 ORE) E FUNZIONANO MEGLIO - L'UNICA DEROGA È PER AIUTARE I NON UDENTI, MA LE MASCHERINE DA USARE SONO…

matrimonio fausto brizzi e silvia salis 9

Francesco Malfetano per “il Messaggero”

Troppo distanti dalla bocca e senza capacità filtranti per essere efficaci contro il Coronavirus. Le mascherine trasparenti, o meglio, le visiere in plastica che da qualche tempo stanno spopolando in Italia (viste anche in Campidoglio sabato per le nozze del regista Fausto Brizzi), non sono equiparabili né alle mascherine di comunità, né a quelle chirurgiche.

A chiarirlo, dopo la diffusione riscontrata negli studi televisivi qualche settimana fa, sono stati il Cts e l' Istituto superiore di sanità. Il Comitato, citando uno studio pubblicato sulla rivista Physics of fluids, ha prima invitato a chiamarle visiere (e non mascherine) e poi le ha attaccate spiegando che fungono solo da schermo a starnuti e colpi di tosse ma non impediscono alla saliva di disperdersi.

MASCHERINE TRASPARENTI PER NON UDENTI

Analisi a cui si affianca l' Iss che invece invalida le visiere fissate ad una fascia di plastica da indossare sulla fronte (efficaci solo se accompagnate da una mascherina chirurgica). Unica deroga ammessa per aiutare i non udenti, una tipologia specifica di chirurgica che ha nel mezzo una sorta di finestrella in plastica di dimensioni ridotte: protegge e mostra il movimento delle labbra.

matrimonio fausto brizzi e silvia salis 5 matrimonio fausto brizzi e silvia salis 3 visiera donald trump con la visiera mascherina trasparente matrimonio fausto brizzi e silvia salis 7