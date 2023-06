TU-MORE, IO VINCO – SEMPRE PIÙ ITALIANI GUARISCONO DA UN CANCRO: NEL 2006 ERANO 2,5 MILIONI, NEL 2020 SONO DIVENTATI 3,6 MILIONI. UN NUMERO CHE, PURTROPPO, VA DI PARI PASSO CON L’AUMENTO DEI CASI: RISPETTO AL 2020, NEL 2022 SI STIMA CHE I NUOVI MALATI SIANO AUMENTATI DELL'1,4% TRA GLI UOMINI E DELLO 0,7% TRA LE DONNE - MA NON BISOGNA SCORAGGIARSI: GRAZIE AI PROGRESSI DELLA RICERCA, IL CANCRO STA SEMPRE PIÙ DIVENTANDO UNA PATOLOGIA CRONICA, PIÙ PREVENIBILE E…

Estratto dell'articolo di Maria Rita Montebelli per “il Messaggero”

tumore 5

Attraversare la tempesta del tumore. Negli ultimi 15 anni è toccato a 1 milione di italiani, che possono considerarsi guariti a tutti gli effetti dal tumore. Un numero enorme e con un trend in crescita, che si spera gli anni della pandemia non vadano ad intaccare. E, accanto ai guariti, aumenta anche la schiera dei lungo-sopravviventi, cioè delle persone che pur destinate a una convivenza controllata con il tumore, hanno la possibilità di vivere a lungo, anche per anni, strappando mesi di vita al tumore, grazie alla disponibilità di farmaci sempre più efficaci contro queste malattie. Un sogno fino a pochi anni fa, diventato aspettativa reale per sempre più pazienti oggi.

Malati di tumore al polmone 3

I BISOGNI

I guariti che nel 2006 erano 2,5 milioni, nel 2020 sono diventati 3,6 milioni. Il 40% in più, un milione di persone in più in un intervallo di tempo ristretto. […]

Va, comunque, ricordato che purtroppo i dati confortanti che abbiamo fino al 2020 sono stati seguiti da numeri molto preoccupanti. Rispetto al 2020, infatti, nel 2022 si stima che i nuovi casi di tumore siano aumentati dell'1,4 per cento circa per gli uomini e dello 0,7 per cento per le donne.

malata tumore

Grazie ai progressi della ricerca, il cancro sta sempre più diventando una patologia cronica, più prevenibile e curabile rispetto al passato. Circa 391.000 nuove diagnosi di tumore, 14.000 in più di cui quasi 205.000 fra gli uomini e 186.000 fra le donne. Come si legge nel rapporto "I numeri del cancro 2022", frutto della collaborazione tra l'Associazione italiana di oncologia medica, l'Associazione italiana registri tumori e Fondazione AIOM e PASSI (Progressi nelle aziende sanitarie per la salute in Italia).

tumore test sangue

Negli ultimi anni i rallentamenti delle diagnosi e degli screening oncologici hanno ritardato le diagnosi dei tumori, dalle fasi precoci a quelle più avanzate.

tumore utero tumore testicolo 2 ricerca sul glioma tumore test sangue

tumore vescica 1