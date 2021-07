UN VACCINATO POSITIVO AL COVID È CONTAGIOSO? LA SUA CARICA VIRALE PUÒ DIPENDERE ANCHE DAL TIPO DI VACCINO RICEVUTO? E POI: UNA PERSONA COMPLETAMENTE VACCINATA DEVE FARE LA QUARANTENA SE ENTRA IN CONTATTO CON UNA PERSONA POSITIVA? COME DOBBIAMO COMPORTARCI PER GESTIRE IL RISCHIO DELLA VARIANTE DELTA? - LE RISPOSTE DELL'IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA…

Silvia Turin per il "Corriere della Sera"

antonella viola

1 Una persona completamente vaccinata deve fare la quarantena se entra in contatto con una persona positiva?

«Con le varianti precedenti non ha senso, perché i vaccini proteggono anche dall'infezione. Con la variante Delta il rischio di infettarsi è più alto, tuttavia con il vaccino il virus si replica meno e la carica virale si abbassa: nella stragrande maggioranza dei casi, quindi, le persone non saranno contagiose», spiega l'immunologa Antonella Viola.

vaccinatori 11

2 Qual è l'orientamento rispetto all'isolamento in Usa ed Europa?

«I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) Usa sono stati i primi a dire che le persone vaccinate non sarebbero state testate, non sarebbero andate in quarantena e avrebbero potuto non usare la mascherina. In Europa ogni Paese ha regole diverse. In Italia l'obbligo di quarantena c'è ancora, però non è possibile pensare di mantenerlo nel tempo», sostiene Viola.

vaccinatori 8

3 Un vaccinato positivo quanto è contagioso?

Ci sono una serie di studi che hanno analizzato la variante Alfa e hanno dimostrato che le possibilità che un vaccinato possa contagiare sono bassissime. Con la variante Delta non ci sono ancora dati pubblicati. Anthony Fauci, il consulente medico della Casa Bianca, ha dichiarato essere «un'ipotesi ragionevole» che le persone completamente vaccinate positive abbiano «molto meno» virus nelle vie aeree rispetto alle persone non vaccinate.

il commissario figliuolo si vaccina

«Quello che vediamo è che le persone vaccinate non si infettano allo stesso modo e nella gran parte dei casi non hanno sintomi. Questo significa che, se la carica virale è bassa, si hanno meno possibilità di contagiare gli altri», dichiara l'esperta. La difficoltà con questo tipo di studi è che una persona vaccinata sarà testata molto meno e, proprio perché vaccinata, se anche fosse positiva sarebbe probabilmente asintomatica e quindi sottoposta meno a tampone.

4 E chi ha fatto una dose?

Ci sono dati da Israele che dicono che già solo una dose fa abbassare la carica virale: è stata misurata una riduzione fino a quattro volte. «Le cariche virali ridotte suggeriscono una minore infettività, però per prudenza, quando diciamo che non è necessario fare la quarantena, ci riferiamo solo a soggetti completamente vaccinati», specifica l'immunologa.

variante delta

5 Può dipendere anche dal tipo di vaccino ricevuto?

«Sì, è possibile che ci siano vaccini con una maggiore capacità di produrre immunità neutralizzante nelle vie aeree e quindi bloccare meglio la replicazione virale», osserva l'esperta.

6 Cosa dovremmo fare con la variante Delta?

«Dobbiamo dare un segnale chiaro a chi ha fatto le due dosi di vaccino: togliere la quarantena, ma ricordare che, con la variante Delta, è bene usare mascherina e distanziamento in presenza di persone non vaccinate. C'è un rischio, pure bassissimo, di contagiarle e farle ammalare», conclude la specialista.