20 ago 2024 16:06

IL VAIOLO DELLE SCIMMIE È ARRIVATO ANCHE IN SPAGNA – DOPO IL PRIMO CASO SEGNALATO IN SVEZIA, È STATA REGISTRATA UN’INFEZIONE IN UN RAGAZZO IN CANTABRIA – SI TRATTA DI UN SOTTOTIPO DEL VIRUS MPOX, DIVERSO DA QUELLO PER CUI L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ HA DECRETATO L'ALLARME – NESSUN NUOVO CASO DI INFEZIONE È STATO REGISTRATO IN ITALIA IN AGOSTO – IL COMITATO UE TRANQUILLIZZA: “LA SITUAZIONE SU MPOX NON DEVE ESSERE CONSIDERATA UNA EMERGENZA PER LA SICUREZZA SANITARIA IN EUROPA”