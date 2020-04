VIENI AVANTI, VACCINO! – LA “IRBM” DI POMEZIA INSIEME AL “JENNER INSTITUTE” DI OXFORD INIZIERANNO A FINE APRILE I TEST ACCELERATI SU 550 VOLONTARI SANI PER RENDERE UTILIZZABILE IL VACCINO PER IL CORONAVIRUS GIÀ A SETTEMBRE! L’AD PIERO DI LORENZO: “A FINE APRILE NE MANDEREMO UN PRIMO LOTTO A OXFORD. ABBIAMO INIZIATO A PRODURLI TRE SETTIMANE FA E…” – VIDEO

Vaccino coronavirus Italia-Gb, ad aprile test accelerati su 550. «Utilizzabile a settembre»

Coronavirus, i laboratori di ricerca di tutto il mondo sono impegnati nello studio di un vaccino stabile che metta termine all'emergenza coronavirus. Importante annuncio oggi dell'ad di Irbm Piero Di Lorenzo. Inizieranno, infatti, a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull'uomo - su 550 volontari sani - del vaccino messo a punto dall'azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. Si prevede, afferma, di «rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell'ordine in modalità di uso compassionevole».

L'accordo. L'Istituto Jenner, l'Università di Oxford, il Regno Unito e la Advent - una società italiana, con sede a Pomezia - hanno annunciato oggi un accordo per sviluppare un nuovo vaccino per il coronavirus.L'Istituto Jenner dell'Università di Oxford ha assegnato alla Advent la produzione del nuovo vaccino contro il coronavirus per i test clinici.

Il «brodo di semi» di vaccino - si sottolinea in un comunicato - è attualmente in produzione presso la Clinical Biomanufacturing Facility dell'Università e quindi sarà trasferito all'Advent che inizialmente produrrà 1000 dosi per i primi studi clinici su questo vaccino. L'Istituto Jenner ha già lavorato a un vaccino contro la Mers, che ha dato prova di indurre solide risposte immunitarie nel primo studio clinico condotto a Oxford. Un secondo studio clinico sul vaccino MERS è in corso in Arabia Saudita. Lo stesso approccio alla produzione del vaccino viene adottato per il nuovo vaccino contro il coronavirus.

L'Advent sta elaborando un programma di sviluppo rapido che incorpora un processo di produzione per lo sviluppo di un vaccino per test clinici il più rapidamente possibile. Piero Di Lorenzo, presidente e CEO di Advent e IRBM, sottolinea come «questo progetto ha un grande significato per la comunità internazionale a causa dello scoppio di nuovi coronavirus».

Di Lorenzo: «A settembre primi vaccini per le categorie a rischio». «Abbiamo iniziato a produrre i primi vaccini tre settimane fa e a fine aprile ne manderemo un primo lotto a Oxford: la sperimentazione sui volontari sani parte a giugno in Inghilterra ma non è detto che non si faccia anche in Italia visto che il Regno Unito oggi non fornisce una validazione anche per paesi dell'Unione Europea. Ne stiamo parlando con le autorità di governo e quelle regolatorie. Lavoriamo per essere pronti a settembre per distribuire il vaccino 'in via compassionevole' alle categorie più a rischio» ovvero personale sanitario e forze dell'ordine. A illustrare all'Adnkronos i progressi nella preparazione del primo vaccino contro il coronavirus è Piero Di Lorenzo, presidente e CEO di Advent e IRBM, la società di Pomezia che ha stretto un accordo con l'Istituto Jenner dell'Università di Oxford, il più importante istituto mondiale per i vaccini.

