LA ''COTTA SEGRETA'' DI FACEBOOK - ZUCKERBERG VUOLE RUBARE IL MERCATO PURE A TINDER E TRASFORMA IL SOCIAL NETWORK IN UN SITO DI RIMORCHIO: SI POTRANNO INSERIRE UN NUMERO DI CONTATTI GIÀ ESISTENTI IN UNA LISTA DI ''SECRET CRUSH'', ATTRAZIONE SEGRETA, CHE VERREBBE POI RIVELATA ALL' INTERESSATO SOLO SE SI DOVESSE ESSERE NELLA SUA STESSA LISTA - BISOGNA INVENTARSI NUOVI MODI PER CIUCCIARE I NOSTRI DATI: LE AFFINITÀ SI SCOPRIRANNO IN BASE AI NOSTRI ''MI PIACE''

Virginia Della Sala per ''il Fatto Quotidiano''

La nuova missione di Facebook oscilla tra romanticismo e business. Esaurita quella tra socialità e profilazione semi occulta, il social network più famoso al mondo - e ormai il più controverso per le sue politiche sulla privacy - lancia Facebook Datinge si propone anche come sito di incontri per assecondare l' ormai stagionata utenza, assicura di voler aiutare le anime gemelle a conoscersi e quelle che si sono già incontrate a rivelarsi. "Una delle mie cose preferite nel creare Facebook - ha scritto qualche giorno fa il fondatore della piattaforma, Mark Zuckerberg - è che posso camminare in ogni città del mondo e qualcuno mi ferma per raccontarmi come ha conosciuto suo marito o sua moglie grazie a Facebook".

Come, dove. Ancora tempo di novità, quindi: la piattaforma è al momento disponibile in venti Paesi, dagli Stati Uniti all' Argentina, la Bolivia, il Brasile, il Canada, il Cile, l' Ecuador, il Guyana, il Laos, il Messico, il Peru, le Filippine, Singapore e il Vietnam (dopo una sperimentazione di un annetto in Colombia) e arriverà in Europa entro il 2020. Permetterà molte cose divertenti: di compilare un profilo riservato solo agli incontri, di essere 'associati' alle potenziali anime gemelle sulla base di ciò che si dichiara nel profilo ma anche degli interessi che emergono dalla navigazione sulla piattaforma (stessi Mi piace, stessi gruppi, stessi eventi).

Si potrà inserire un numero limitato di contatti già esistenti in una lista definita "Secret crush", "Cotta segreta", cotta che verrebbe poi rivelata all' interessato solo se si dovesse essere nella sua stessa lista. Per il resto, Facebook Dating suggerirà utenti con cui ci siano elementi in comune. "Le persone sono suggerite in base alle preferenze, interessi e altre cose che fai su Facebook - si legge nella nota dell' azienda -. Gli appuntamenti di Facebook non riguardano lo scorrere o il dover aspettare di piacere a qualcuno per avere una prima possibilità di raggiungerlo (modello Tinder, ndr).

Se sei interessato a qualcuno, puoi commentare direttamente il suo profilo o toccare il pulsante Mi piace per farglielo sapere. Tutta la tua attività di Incontri rimarrà in Dating. Non sarà condivisa". Si potrà decidere di associare o meno i propri profili Instagram e Facebook (come accade già con molte app di incontri). Ci sarà anche una funzione sicurezza con la quale l' utente può condividere la posizione di un appuntamento imminente con un amico su Messenger, così da poter essere rintracciato in caso di necessità.

Privacy. Esaurite potenzialità e funzionalità, passiamo alla privacy. "Se crei un profilo di incontri su Facebook, solo il tuo nome e la tua età verranno con te dal tuo profilo di Facebook - si legge - Per tutte le altre informazioni, come l' identità di genere, ciò cui sei interessato, le foto e altro, puoi scegliere se condividerle sul tuo profilo". Si potrà anche scegliere come presentarsi, se fornire informazioni diverse da quelle sul profilo Facebook e se condividere dettagli come città natale, religione e occupazione. Gli amici di Facebook non sapranno, a meno che non lo si decida, che si ha un profilo su dating e non appariranno mai tra le affinità.

Non c' è rischio, quindi, di incappare nel compagno di banco delle elementari (a meno che non sia nella lista "cotta segreta").

Dati.Più vaga la parte sulla raccolta e l' utilizzo dei dati che recita solo: "I suggerimenti si basano su preferenze, interessi e altre cose che fai su Facebook per aiutarti a connetterti con le persone in base a cose che potreste avere in comune. La tua attività su Dating, come persone che ti piacciono o meno, non saranno condivise con nessuno al di fuori di Dating".

E il resto? Bisognerà vedere come l' azienda si adeguerà al regolamento europeo, molto più stringente sull' utilizzo dei dati rispetto al resto del mondo.

A ben vedere, infatti, Facebook Dating può sembrare un modo per permettere al social di raccogliere informazioni e profilare con l' autorizzazione degli utenti e lo schermo della ricerca dell' anima gemella.

Dopo gli scandali dell' ultimo anno, da Cambridge Analytica - che è costata a Zuckerberg 5 miliardi di dollari di multa - all' esposzione di 400 milioni di numeri di telefono confermata nei giorni scorsi, gli utenti sono diventati molto più selettivi nella protezione delle informazioni. La loro concessione in cambio del solo utilizzo gratuito di Facebook non funziona più, per averli (e nutrire gli inserzionisti) c' è bisogno di un nuovo stimolo. E cosa potrebbe convincere a cederli più del sogno di trovare così l' amore o il sesso? Ancora, la piattaforma si sta adattando al cambiamento della sua utenza. Gli adolescenti si spostano su Instagram, su Facebook restano adulti e giovani adulti che, tra i loro interessi, è più probabile includano anche la ricerca di un compagno di vita. Sono almeno 200 milioni gli utenti che si dichiarano "single".

Concorrenza.Certo il panorama delle app per incontri è affollato: subito dopo l' annuncio, le azioni di Match.com - proprietario di servizi di incontri come Tinder, Match e OkCupid - sono crollate a Wall Street arrivando a perdere anche il 7,2 per cento. Match Group, nel 2018 ha registrato un fatturato di 1,7 miliardi di dollari, nel secondo trimestre di quest' anno entrate e abbonati sono cresciuti del 18 per cento. La sola Tinder ha registrato un aumento delle entrate dirette del 46% rispetto al trimestre dell' anno precedente, mentre gli abbonati, il numero di chi è disposto a pagare per usarla, sono aumentati del 39%. Lungimirante, Facebbok, dopo le criptovalute ora cerca l' amore: non è forse più importante dei soldi?

