IL PARADISO (FISCALE) ALL’IMPROVVISO – DA MALTA A CIPRO CON IL LORO REGIME FISCALE AGEVOLATO (EUFEMISMO) ALLA LEGGE “RONALDO” ITALIANA: LA GARA TRA I PAESI EUROPEI PER ATTRARRE I SUPER RICCHI È UN PROBLEMA POLITICO SERIO IN UE – ORMAI NON SI SPOSTANO SOLTANTO I GRANDI GRUPPI COME FCA, MA ANCHE I PICCOLI IMPRENDITORI E PURE I PENSIONATI. È TUTTO REGOLARE, MA PER I PAESI CON LE TASSE PIÙ ALTE (L'ITALIA) È UNA FREGATURA – PER ESSERE UN “RESIDENTE NON DOMICILIATO” A MALTA BASTA…