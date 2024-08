L'ISTAT GELA IL GOVERNO IN PIENA ESTATE – A GIUGNO IL FATTURATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA È AUMENTATO DELLO 0,1% SU MAGGIO, MA È CROLLATO DEL 3,7% RISPETTO ALLO STESSO MESE DEL 2023 – NEGATIVI ANCHE I DATI SUI SERVIZI, IN CALO SIA RISPETTO A MAGGIO (-0,7%) CHE A DODICI MESI PRIMA (-1,5%) – UNA PESSIMA NOTIZIA PER GIORGETTI, VISTO CHE I SERVIZI PESANO PER DUE TERZI DEL PIL E CHE, NEGLI ULTIMI 18 MESI, HANNO TRAINATO LA CRESCITA…

Estratto dell’articolo di Marco Palombi per “il Fatto Quotidiano”

produzione industriale

Il primo dato diffuso dall’Istat dopo la pausa di metà agosto dovrebbe preoccupare assai il governo: il fatturato di industria e servizi di giugno conferma la crisi della prima e la fermata dei secondi, una pessima notizia per le prospettive di crescita del Paese e per il relativo effetto sui conti pubblici nel contesto della rinnovata austerità europea.

Partiamo dai numeri: a giugno il fatturato dell’industria italiana è aumentato dello 0,1% su maggio in valore, ma diminuito dello 0,7% in volume (maggio, va ricordato, aveva fatto segnare pessimi numeri); su base tendenziale invece, cioè rispetto a un anno prima e corretto per gli effetti del calendario, il calo del fatturato è assai più marcato e riguarda sia il valore (-3,7%) che i volumi (-3,3%).

giancarlo giorgetti in conferenza stampa 3

[…]

L’aumento del 28% delle ore di cassa integrazione richieste dalle aziende a luglio, appena comunicato da Inps, è un altro segnale d’allarme da non sottovalutare: sono stati in larga parte i buoni dati dell’occupazione a trainare quelli delle entrate fiscali in questi mesi.

produzione industriale

Ancor più rilevante, anche se certo meno negativo guardato in prospettiva, è forse il dato del fatturato dei servizi: in calo sia rispetto a maggio (-0,7% in valore e -1% in volume) che a dodici mesi prima (-1,5% e -2,6%) e con tutte le categorie dei servizi, a partire dal commercio, che mostrano il segno “meno” con l’eccezione del comparto “agenzie di viaggi e servizi di supporto alle imprese” (+0,2%).

Fatto più rilevante, si diceva, non solo perché i servizi pesano per circa due terzi del Prodotto interno lordo italiano, ma anche perché negli ultimi 18 mesi hanno trainato la crescita: nella media degli ultimi tre mesi registrata da Istat il loro fatturato è in sostanza fermo. [...]

MARINA CALDERONE GIANCARLO GIORGETTI produzione industriale 2