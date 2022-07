L’“EFFETTO MATTARELLA” HA SCONGIURATO UN VENERDÌ NERO IN BORSA! – PIAZZA AFFARI IERI HA CHIUSO IN POSITIVO (+1,84%). SEGNO CHE I MERCATI SCOMMETTONO SULLA POSSIBILITA’ CHE MARIO DRAGHI RESTI IN SELLA AL GOVERNO – POCHE TURBOLENZE ANCHE SULLO SPREAD, STABILE A 223 PUNTI – E BANKITALIA CERCA DI ABBASSARE LE TENSIONI: “LE CONDIZIONI MACROECONOMICHE NON GIUSTIFICANO ALLARMI SUI BTP” – LA FUGA DAL DEBITO ITALIANO NON C’È, PER ORA...