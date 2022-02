ABBIAMO REGALATO IL MONOPOLIO DI GAS E TECNOLOGIA A RUSSIA E CINA E ORA FRIGNAMO - SIAMO COMPLETAMENTE DIPENDENTI DA PUTIN E XI JINPING: IL PRIMO CI TIENE PER LA GOLA CON L’ENERGIA, IL SECONDO HA IL PREDOMINIO SULLA CATENA DI APPROVIGIONAMENTO DI TERRE RARE E RISORSE STRATEGICHE PER SMARTPHONE E COMPUTER - ED È COLPA NOSTRA: ABBIAMO DELEGATO AI CINESI

Articolo di “El Pais” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

XI JINPING E VLADIMIR PUTIN

La posizione di forza di Pechino e le notevoli risorse della Russia costringono l'Occidente a una dipendenza ingestibile in settori chiave

La presa della Russia sull'Occidente ha raggiunto livelli mai visti dai tempi della guerra fredda e sta costringendo la definizione di piani di emergenza ad ampio raggio sia nell'UE che negli USA.

A parte la questione militare, l'aspetto più noto è lo sforzo febbrile per assicurare forniture alternative di gas all'UE nel caso in cui la crisi degeneri in un taglio improvviso.

CINA TERRE RARE

Ma questa non è affatto l'unica area di dipendenza – leggiamo su El Pais. Nel settore aerospaziale, per esempio, le imprese europee e statunitensi si stanno già preparando a potenziali problemi nella catena di approvvigionamento del titanio, un materiale vitale per l'industria e di cui la Russia è un produttore significativo. Uno scenario di conflitto e di sanzioni potrebbe sconvolgere questo mercato.

Naturalmente, un'eventuale carenza di titanio non avrebbe conseguenze negative così gravi come una mancanza di gas, poiché non colpirebbe la popolazione in generale ma solo un settore produttivo, per quanto importante possa essere.

EUROPA E IMPORTAZIONE DI GAS DALLA RUSSIA - LE VIE DEL GAS DI MOSCA

Tuttavia, il caso di questo materiale serve a richiamare l'attenzione su un'area di competizione tra le potenze che è meno visibile di altre: le risorse minerarie strategiche, elementi essenziali per lo sviluppo di questioni delicate come la transizione energetica, la rivoluzione digitale o la medicina.

Ogni tre anni, la Commissione europea pubblica una lista dei materiali che considera più rilevanti. L'ultima, quella del settembre 2020, ne ha selezionate 30, tra le quali spiccano il cobalto, il litio e le terre rare - essenziali nei processi di elettrificazione -, il silicio - per i microchip - e lo stesso titanio.

terre rare

Nel rapporto, Bruxelles sottolinea la posizione preminente della Cina e l'importanza della Russia come produttori o trasformatori di questi minerali, un'area di competizione sempre più feroce tra le potenze e un potenziale canale di pressione e reazione politica. Come nel campo dell'energia, anche qui l'UE soffre di una marcata dipendenza dal mondo esterno.

PUTIN E XI JINPING

"Negli ultimi 20 anni, gran parte del controllo della catena di approvvigionamento si è spostato dall'Occidente alla Cina, sia in termini di estrazione che di lavorazione", nota Nicholas Crawford, un ricercatore geo-economico dell'International Institute for Strategic Studies di Londra.

Nelle attività estrattive, le aziende cinesi hanno gradualmente ampliato la loro portata, spesso vincendo contratti nei paesi in via di sviluppo attraverso schemi complessi che includevano il finanziamento di progetti infrastrutturali. I loro progressi sono stati notevoli. E la loro rivalità con le aziende occidentali è stata impari.

xi jinping

"È vero che molte delle grandi compagnie minerarie sono ancora occidentali", dice Gavin Montgomery, un analista della società di consulenza Wood Mackenzie, al telefono. "Ma i cinesi hanno il vantaggio di non avere nessun vincolo per investire in alcuni paesi: se un'impresa americana o europea vuole entrare in Congo, per esempio, verrà bloccata dalle banche che la finanziano. Una cinese no". Eppure, guardando il panorama estrattivo nel suo complesso, "le aziende cinesi non possono essere viste come dominanti; le tradizionali aziende occidentali mantengono un ruolo molto significativo", nota Crawford.

All'avanzamento nel settore estrattivo si deve aggiungere la forza della Cina nella lavorazione di molti di questi elementi chiave, una posizione di dominio che detiene da anni e che è dovuta a diverse ragioni. In primo luogo, le preoccupazioni ambientali che queste attività generano, che hanno indotto le imprese occidentali a trasferirvi le loro attività.

cobalto

In secondo luogo, il minor costo del lavoro, nonostante il fatto che il differenziale si sia ridotto nel corso degli anni. E in terzo luogo, una logica di vicinanza all'industria manifatturiera, che continua ad avere il suo principale centro di operazioni su scala globale nel gigante asiatico. "La Cina ha saputo capitalizzare questo movimento e sviluppare le proprie industrie in questo settore", sottolinea Crawford.

LA SPARTIZIONE DEL CONTINENTE AFRICANO

Il potere combinato dell'estrazione mineraria - sia in patria che, soprattutto, all'estero - e della lavorazione e raffinazione di questi metalli fa di Pechino il primo produttore di circa 20 dei 30 materiali strategici su cui si concentra la Commissione. Per certi versi, tuttavia, la sua forza va anche oltre questa tabella.

Il cobalto è forse il caso più rappresentativo della dipendenza indiretta dell'Occidente. Anche se la stragrande maggioranza delle riserve e il 70% della produzione globale di questo minerale, essenziale per la produzione di batterie e telefoni cellulari, si trovano nella Repubblica Democratica del Congo -la Russia è seconda in linea-, il vero padrone è il colosso asiatico.

gasdotto

Una delle sue maggiori compagnie minerarie, China Molybdenum, è attualmente il secondo venditore al mondo di questo materiale, dietro solo al conglomerato svizzero-britannico Glencore. Il suo piano è di diventare il numero uno a medio termine, con investimenti multimilionari nel paese africano.

I fatti parlano da soli: 15 delle 19 miniere attive lì sono di proprietà o finanziariamente sostenute da aziende cinesi, secondo una recente indagine del New York Times. Ancora più importante, Pechino rappresenta già due terzi della fornitura totale di cobalto già raffinato. La dipendenza occidentale dalla Cina, insomma, è enorme.

importazione di terre rare degli usa grafico il sole 24 ore

Le terre rare come sintomo

Tuttavia, se c'è un settore in cui il dominio della Cina è particolarmente intenso, è quello delle terre rare: un amalgama di 17 elementi chimici i cui nomi sono impronunciabili per i comuni mortali, ma che sono essenziali per la fabbricazione di computer e auto elettriche. Qui, il gigante asiatico non solo domina quasi il 60% della produzione mondiale, secondo gli ultimi dati dell'US Geological Survey, ma anche - attenzione - l'80% della lavorazione. Questo mette gli altri - l'UE e gli USA, ma non solo l'UE - in una posizione di pericolosa dipendenza, e dà al governo di Xi Jinping un'importante leva di pressione.

terre rare

"Nel 2010, la Cina ha deciso di limitare le esportazioni di terre rare come misura di pressione politica. Ha colpito in particolare il Giappone, con il quale ha una disputa sulle isole Senkaku/Diaoyu che era particolarmente critica in quel momento", racconta Crawford.

"Tuttavia, azioni come questa causano una perturbazione a breve termine, ma anche una reazione a medio e lungo termine: 11 anni fa, la quota di produzione della Cina era del 100%", dice. Gli Stati Uniti, l'Australia, l'India e - appunto - il Giappone stanno spingendo un'iniziativa per ridurre la dipendenza in questo settore. Finora, l'UE non fa parte di questo piano.

Gasdotto nord stream

Naturalmente, non è solo Pechino ad avere posizioni dominanti o quasi-monopolistiche. "Preferisco guardare a quanta offerta controlla un singolo attore. Non mi interessa tanto che sia la Cina, gli Stati Uniti o qualsiasi altro paese o addirittura azienda. Ovunque ci sia una concentrazione in un'unica fonte, c'è la possibilità di un'interruzione delle forniture", David Dixon, analista senior di Rystad Energy, scivola in una e-mail. In questi casi, la reazione non è impossibile. Ma è difficile e lento: a causa delle preoccupazioni ambientali in Occidente e anche per le difficoltà molto tecniche di ottenere operazioni di produzione su larga scala, dice Montgomery.

miniera terre rare 1

In questo scenario, la Russia gioca un ruolo importante, anche se più piccolo della Cina, secondo Crawford e Montgomery. È uno dei principali attori nel campo del titanio, del nichel e dell'alluminio. Ha competenze industriali. E la sua crescente presenza nel continente africano, con buone relazioni con i regimi a cui fornisce sicurezza, apre alcune prospettive di proiezione internazionale.

Tuttavia, ci sono dei limiti: "Per il momento, ha alcune operazioni in Africa, ma su piccola scala. In prospettiva, bisogna tener presente che dovranno continuare a competere sia con la Cina che con l'Occidente", dice Crawford. La loro forza finanziaria o le dimensioni e l'esperienza negli affari sono un fattore inevitabile, e su entrambi i fronti il loro potere è incomparabilmente minore.

L'Occidente mantiene l'egemonia aziendale nel settore

gasdotto gazprom

Sul lato delle imprese, il peso dell'Occidente - e specialmente del Regno Unito - rimane molto alto. La società mineraria di gran lunga più grande del mondo, la anglo-svizzera Glencore, mantiene un ampio dominio nell'estrazione di rame, cobalto e zinco, tra gli altri. Il secondo, BHP Billiton (anglo-australiano), non è solo un giocatore chiave nella produzione di minerale di ferro, ma anche nella produzione di altri minerali chiave per il salto alle rinnovabili, come il nichel e il rame, e ha gli occhi sulle terre rare.

Rio Tinto, anch'essa anglo-australiana, mantiene un sostanziale dominio del mercato del biossido di titanio e del rame. Dietro ci sono il gigante brasiliano del minerale di ferro Vale e la britannica Anglo American, che domina una frazione non trascurabile del mercato del platino.

produzione di terre rare 2

Anche se le aziende cinesi stanno già facendo progressi, sono ancora indietro di parecchi gradini rispetto ai loro colleghi occidentali. Resta da vedere fino a che punto - e quanto velocemente - il sostegno statale e i finanziamenti senza coscienza li aiuteranno a colmare il divario.

In questo contesto, sia gli Stati Uniti che l'UE stanno considerando iniziative per ridurre la loro dipendenza da fornitori insicuri. Il Congresso degli Stati Uniti, per esempio, sta considerando sgravi fiscali per incoraggiare la produzione interna di articoli strategici e una legge sostenuta da democratici e repubblicani per impedire alla sua potente industria della difesa di continuare a comprare terre rare dalla Cina.

Xi Jinping

Anche l'UE, da parte sua, sta cercando di svolgere un ruolo. Lo studio triennale della Commissione fa proprio parte di questo sforzo. Il concetto di autonomia strategica è un mantra che risuona forte in questi giorni a Bruxelles, che ha appena messo a punto i suoi piani sui microchip. Per il momento, però, senza alcun risultato significativo.

In termini di valori e prerogative, l'UE non può svolgere un ruolo come quello dello Stato cinese. Ma questo non significa che non ci siano aree interessanti in cui può essere rilevante. Crawford ne indica due: finanziare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie che riducono la dipendenza da materiali chiave che sono di difficile accesso; e sostenere la ricerca per migliorare il riciclaggio di questi materiali.

miniera terre rare 5

L'economia circolare, ancora poco sviluppata nel settore, può diventare un fattore significativo nella riduzione della dipendenza in futuro. Gli shock dei prezzi in alcuni mercati a causa delle tensioni geopolitiche potrebbero rendere tali imprese più competitive.

terre rare 1

Dalle profondità della terra, con le sue risorse minerarie strategiche, allo spazio, con la crescente importanza dei satelliti, e includendo le capacità essenziali nel cyberspazio, l'impulso tra le potenze del XXI secolo è sfrenato e si gioca su più livelli. La gamma, insomma, è infinitamente più ampia che nel secolo precedente.

terre rare 2 terre rare 3