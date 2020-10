AGA KHAN CHE ABBAIA, VENDE - “ALISARDA”, CHE FA CAPO ALL’AGA KHAN, CEDE AL FONDO “F2I” L’80% DI “GEASAR”, SOCIETÀ DI GESTIONE DELL'AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA (CREATO DAL PRINCIPE CHE CONTRIBUÌ A SVILUPPARE IL TURISMO IN COSTA SMERALDA)

Nasce il polo aeroportuale del Nord Sardegna con l' acquisizione da Alisarda dell' 80% di Geasar, società di gestione dell' aeroporto Olbia Costa Smeralda da parte di F2i, il gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali che rappresenta il principale network in Italia e che già controlla con F2i Aeroporti 2 la Sogeaal, società di gestione dell' aeroporto di Alghero.

Alisarda, che fa capo all' Aga Khan, (assistita da Houlihan Lokey in qualità di sole financial advisor) dice dunque addio all' aeroporto di Olbia (creato dal Principe che contribuì a sviluppare il turismo in Costa Smeralda) che «torna in Italia» e del quale le Camere di Commercio di Sassari e di Nuoro e la Regione Sardegna rimarranno azioniste di Geasar (Olbia) con circa il 20% del capitale. L' operazione è soggetta all' approvazione delle autorità.

«F2i, coerentemente alla sua missione, ha deciso di sostenere il potenziale di sviluppo aeroportuale del nord della Sardegna nonostante l' attuale situazione di emergenza» ha commentato Renato Ravanelli, ceo di F2i. Con circa 3 milioni di transiti nel 2019, l' aeroporto di Olbia è il secondo (dopo Cagliari) per numero di passeggeri in Sardegna, seguito da Alghero.

F2i ha partecipazioni negli scali di Milano, Napoli, Torino, Alghero, Trieste, Bologna, e indirettamente Bergamo, con circa un totale di 62 milioni di passeggeri nel 2019 e 630 milioni di tonnellate di merce. F2i Aeroporti 2, consoliderà così le attività aeroportuali del Nord Sardegna (circa 4,4 milioni di passeggeri totali nel 2019) e sarà controllata da due Fondi gestiti da F2i e da Fondazione Sardegna, già partner di F2i Aeroporti 2 in Sogeaal con una quota del 29%.