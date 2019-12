2 dic 2019 18:53

AHI, TECH! - LA COMMISSIONE EUROPEA SARÀ PURE CAMBIATA MA LA VESTAGER È SEMPRE PRONTA A MENARE: GOOGLE E FACEBOOK SONO SOTTO INDAGINE PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI – LA COMMISSIONE HA INVIATO ALCUNI QUESTIONARI PER SCOPRIRE COME I DUE GIGANTI DEL WEB UTILIZZANO E MONETIZZANO I DATI CHE GLI REGALIAMO. PER ORA È SOLO UN PASSAGGIO PRELIMINARE…