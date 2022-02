AHIA: L’UNIONE EUROPEA RIVEDE AL RIBASSO IL PIL ITALIANO NEL 2022! LE STIME DELLA COMMISSIONE: IL PRODOTTO INTERNO LORDO CRESCERÀ DEL 4,1% E NON DEL 4,3, COME PREVISTO NEL RAPPORTO DELLO SCORSO NOVEMBRE. PER IL 2023 LA CRESCITA SARÀ DEL 2,3% - IL CAMBIO DI SCENARIO È LEGATO AL CARO ENERGIA E AGLI EFFETTI DELL’INFLAZIONE, CHE QUEST’ANNO NEL NOSTRO PAESE RAGGIUNGERÀ IL 3,8% (SOPRA LA MEDIA DELL’EUROZONA)

Da www.ansa.it

mario draghi ursula von der leyen

L'Ue nelle stime invernali rivede a ribasso il Pil italiano nel 2022 prevedendo un +4,1% quando, nel rapporto dello scorso novembre, configurava una crescita al 4,3%. Per il 2023 l'Ue stima un Pil al +2,3%.

"Le previsioni di breve termine sono oscurate dalla prolungata interruzione di forniture e dal brusco aumento dei prezzi dell'energia. Si prevede che l'erosione del potere di acquisto e l'attenuazione della fiducia dei consumatori scalfiscano la crescita reale nel breve periodo. Ci si aspetta che l'attività economica riguadagni slancio nel secondo trimestre e continui ad espandersi nella seconda parte dell'anno", scrive l'Ue.

PAOLO GENTILONI E MARIO DRAGHI

La Commissione rivede al rialzo le attese sull'inflazione per gli alti prezzi dell'energia, ma anche per l'ampliamento delle pressioni inflazionistiche su altre categorie di beni a partire dall'autunno.

Nel complesso, l'inflazione nell'area dell'euro, secondo le stime di Bruxelles, nel 2022 arriverà al 3,5% (il 3,9 nell'Ue) prima di scendere all'1,7% (1,9% nell'Ue) nel 2023. Per l'Italia l'inflazione dopo l'1,9% del 2021 è attesa sopra il livello dell'eurozona e al 3,8% nel 2022, per andare poi scendere all'1,6% nel 2023. In autunno l'inflazione nell'eurozona era stata stimata al 2,4% nel 2021, al 2,2% nel 2022 e all'1,4% per il 2023.

MARIO DRAGHI DANIELE FRANCO

Il rallentamento della crescita configurato in autunno è stato più acuto del previsto con l'intensificarsi di venti contrari: in particolare l'impennata dei contagi Covid, l'aumento dei prezzi dell'energia e la prolungata interruzione di forniture".E' quanto si legge nelle previsioni economiche invernali. Bruxelles spiega anche che "lo stress economico causato dall'attuala ondata di contagi avrà vita breve. Le forniture si normalizzeranno e la pressione inflazionaria si conterrà". Ma, si sottolinea, "incertezza e rischi" per la ripresa "restano alti, notevolmente aggravati dalle tensioni geopolitiche in Est Europa".

GENTILONI DOMBROVSKIS

L'Ue nel complesso ha raggiunto il livello del Pil precedente alla pandemia nel terzo trimestre del 2021 e si prevede che tutti gli Stati membri abbiano superato questa pietra miliare entro la fine del 2022.

Il Pil dell'eurozona è atteso in crescita del 4% nel 2022 e del 2,7% nel 2023, dopo il balzo del 5,3% nel 2021. Lo scrive la Commissione riducendo le precedenti stime formulate in autunno quando era stata indicata una crescita del 4,3% per quest'anno e del 2,4% per il 2023.

Nell'intera Ue l'attesa è di una crescita del 4% nel 2022 e del 2,8% nel 2023, dopo il +5,3% nel 2021. Il rallentamento del robusto rimbalzo partito in primavera, già previsto, spiega la Commissione, è risultato più acuto per l'ondata di infezioni Covid-19, i prezzi dell'energia e le continue interruzioni sul lato dell'offerta.

ursula von der leyen consegna a mario draghi la pagella di bruxelles al recovery plan italiano 2

"L'inflazione ha alzato la testa negli ultimi mesi del 2021", rispetto alle precedenti stime "ci si attende che i prezzi dell'energia restino alti per un lungo periodo e questo creerà problemi su alcune categorie di beni e servizi".

Lo sottolinea il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni presentando le stime economiche invernali. "L'incertezza resta a livelli preoccupanti", spiega il commissario parlando comunque di "rischi bilanciati per l'economia". "I fondamentali restano solidi, ci aspettiamo che l'economia Ue riprenderà slancio", aggiunge.

paolo gentiloni valdis dombrovskis

"Il contesto italiano è quello di un'economia che tende a riprendere i livelli di crescita pre-pandemia forse più velocemente di quanto immaginato tempo fa. Le previsioni di crescita positive sono collegate alla buona attuazione del Pnrr sul quale il governo italiano è pienamente impegnato. Noi in tutte le nostre previsioni abbiamo considerato l'influenza dei Pnrr nazionali sugli investimenti, come se andasse tutto nella direzione giusta".

DANIELE FRANCO E MARIO DRAGHI

"Essendo il turismo così importante per un Paese come l'Italia, è molto importante investire e farlo con capacità di sfruttare al massimo quelle che sono le concessioni balneari, quindi queste concessioni vanno riassegnate attraverso meccanismi di gara. Non significa ignorare il lavoro fatto, gli investimenti fatti, le ricadute sociali della riassegnazione, ma contemporaneamente non si può ignorare il fatto che siamo in un regime di competizione e ci possono essere investitori che di questo patrimonio fanno un uso migliore". Lo sottolinea in un punto stampa il commissario Gentiloni

MARIO DRAGHI DANIELE FRANCO