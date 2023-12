ALT! CHIARA FERRAGNI NON CI HA MESSO SOLO LA FACCIA (E IL MARCHIO): HA AVUTO UN RUOLO OPERATIVO NEL PANDORO-GATE – SONO STATE LE DUE SOCIETÀ CHE FANNO RIFERIMENTO ALL’INFLUENCER, “FENICE” E “TBS CREW” A “IMPORRE” ALLA BALOCCO LA LINEA DA TENERE SULL’OPERAZIONE DI BENEFICENZA. ORA LA PROCURA DI MILANO DEVE SCIOGLIERE IL NODO E CAPIRE SE LA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA SANZIONATA DALL’ANTITRUST SI DECLINI NEL REATO DI FRODE AL COMMERCIO…”

Estratto dell’articolo di Giuseppe Guastella per “La Stampa”

Chiara Ferragni ha avuto un ruolo operativo, almeno sulla carta, che va al di là di quello di semplice testimonial nella vicenda del pandoro griffato che le sta dando tanti grattacapi.

Due sue società hanno delineato operativamente con la Balocco la strategia che ha indotto i consumatori a pensare erroneamente che, acquistando a Natale 2022 il «Pandoro pink Christmas», avrebbero anche fatto beneficenza, come emerge dalla documentazione che la Guardia di Finanza ha raccolto su delega del procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, che guida il dipartimento che si occupa delle frodi in commercio.

Tra i documenti c’è il provvedimento con cui il 14 dicembre l’Antitrust ha sanzionato per pubblicità ingannevole con oltre un milione di euro le società Fenice srl e Tbs Crew srl, che fanno entrambe capo a Ferragni, e per 425 mila la Balocco. […]

Secondo l’Authority, la Fenice srl […] ha «sostanzialmente imposto» alla Balocco la linea da tenere nella comunicazione sull’operazione e di fare un comunicato stampa in cui si legavano le vendite dei dolci alla donazione ad un ospedale di Torino, donazione che in realtà era stata chiusa mesi prima con 50 mila euro.

La Tbs Crew srl, che si occupa dei social di Ferragni, ha invece lasciato intendere che l’influencer fosse direttamente attiva nel progetto benefico. È stata la stessa Ferragni a far sorgere il sospetto di una commistione tra ruoli nel suo video di scuse dove […] ha detto che in futuro separerà «qualsiasi attività di beneficenza» da quelle «commerciali».

Il nodo che deve sciogliere Fusco è se la violazione amministrativa sanzionata dall’Antitrust si declini nel reato di frode in commercio, che riguarda anche la qualità di un prodotto che viene messo in vendita.

In tal caso, gli esposti di Codacons e Assourt, anche su un’analoga campagna con le uova di Pasqua, passeranno dal «modello 45», quello in cui non ci sono indagati e vengono inseriti atti che non costituiscono reato, al modello 21, dove vanno iscritte le persone indagate con le relative ipotesi di reato.

Bisognerà capire se l’influencer italiana da 29,7 milioni di follower […] con le sue società abbia trasformato la «qualità» del pandoro rendendolo più appetibile e costoso (9 euro invece di 6) grazie all’ingrediente della sua immagine. Un’operazione giuridicamente ardita. Per molti giuristi, infatti, la «qualità» fino ad ora ha riguardato solo la materia fisica di cui è fatto un bene.

[…] Per fare chiarezza, Ferragni e gli altri potrebbero essere invitati a comparire in Procura per essere ascoltati. C’è da stabilire anche quale […] sia competente sulle indagini. Milano è stata la prima ad aprire un fascicolo […], e a Milano operano le società di Chiara Ferragni. Intanto anche le procure di Prato e Cuneo hanno aperto un fascicolo conoscitivo. […]

