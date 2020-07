ALTRO CHE GOOGLE TRANSLATE! – I TRADUTTORI SIMULTANEI AUTOMATICI STANNO DIVENTANDO SEMPRE PIÙ PRECISI E POTENTI GRAZIE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ALCUNI, COME “POCKETALK S”, SONO GRANDI COME UNA SCATOLA DI FIAMMIFERI E RIESCONO A TRADURRE E TRASCRIVERE CONVERSAZIONI IN 74 LINGUE – C’È ANCHE UNA FOTOCAMERA CON CUI SI PUÒ INQUADRARE UN INSEGNA O UN MENÙ E VEDERLA TRADOTTA IN TEMPO REALE. UNICO LIMITE? IL PREZZO: UN AGGEGGINO DEL GENERE COSTA… - VIDEO

Jaime D’Alessandro per “il Venerdì di Repubblica”

Non sarà la loro estate visto che si viaggerà ben poco all' estero. Ma a chi deciderà di partire comunque potrebbero tornare utili. Alcuni di questi apparecchi tascabili hanno il convertitore di monete e misure, un corso base di apprendimento delle lingue attraverso frasi di prima utilità e una fotocamera grazie alla quale capire cosa c' è scritto su insegne e menu.

Soprattutto sono traduttori simultanei per dialogare in lingue che per noi sono fuori portata. Il Pocketalk S, che ha le dimensioni tascabili di una scatola di fiammiferi, o quasi, possiede uno schermo tattile ed è dotato di fotocamera posteriore. Riesce a tradurre conversazioni orali in 74 lingue, inclusi il cinese, l' hindi, l' islandese o il giapponese.

E traduce testi scritti in altre 55, compreso il laotiano e il mongolo. Si spinge il tasto centrale, si parla e Pocketalk S traduce e trascrive. Poi si tocca lo schermo per invertire le lingue e si fa la stessa operazione per la risposta.

È veloce, più dei servizi online ai quali si può accedere gratuitamente da smartphone, e riesce anche a riportare con una certa fedeltà anche improperi e insulti, che è poi l' uso principale per il quale viene sfruttato se finisce nelle mani di un bambino. Ha una sua sim integrata, con un traffico dati illimitato di due anni, che permette di utilizzare il Pocketalk S ovunque.

Simile nelle funzioni, ma più limitato, è il Vasco Mini 2. Le lingue qui sono cinquanta e ha anche qui c' è una sim integrata senza limiti di traffico né di tempo. Non ha però la fotocamera, quindi non lo si può usare per tradurre insegne o menu. Ma costa 50 euro di meno.

